Neymar újra a PSG-ben edz, és élvezi

Egyikük sem jelent meg csapata edzőtáborában. Griezmann mezét már oda is adták másnak.

300 millió helyett már 180 millió eurórért is hajlandó eladni a PSG a Barcelonának a brazil focistát.

Neymar el akarja hagyni a PSG-t, de a brazil futballista újra a francia futballklubnál edzett, a beszámolók szerint elég jó hangulatban.

Neymar az elmúlt hónapban nem járt edzésekre, helyett például Brazíliában lábteniszezett, ki akarta erőszakolni, hogy elengedjék a klubtól. Míg menedzser apja arra is hivatkozott, hogy plusz pihenőt kapott a csapattól. A játékosról az a hír is elterjedt, hogy visszatér korábbi klubjába, a Barcelonába.

Neymar a PSG sencseni (Kína) edzésén

Hogy bárki is kifizetne érte 180 millió eurót, az kétséges, az viszont biztos, hogy újra a PSG-ben edz a támadó. A felkészülési meccsek jó részét így is kihagyta Neymar bokasérülésére hivatkozva, de még be tudott kapcsolódni a tréningekbe a csapat kínai túráján. Az Omnisport beszámolója szerint Neymar láthatólag jól érezte magát csapattársaival, végigmosolyogta az edzést.

A PSG szombaton már a francia szuperkupáért játszik a Rennes-nel, de eltiltása miatt Neymar ott még nem játszhat. A bajnoki idénynyitón, a Nimes ellen viszont már ott lehet a csapatban.