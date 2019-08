Először vezeti női bíró az európai Szuperkupát

Stéphanie Frappart fogja vezetni az európai Szuperkupa-döntőt, amit a Liverpool a Chelsea ellen játszik majd Isztambulban, augusztus 14-én. Női játékvezető korábban sosem kapott még ilyen nagy presztízsű férfi mérkőzést.

Frappart az idei női világbajnokságon a döntőt is megkapta, az ottani partjelzői, a francai Manuela Nicolosi és az ír Michelle O'Neal lesznek a Szuperkupán is a segítői. A negyedik játékvezető a Bajnokok Ligájából jól ismert Güneyt Cakir lesz, és a videószobában is férfiak ülnek majd.

Stéphanie Frappart a 2019-es női futball-vb döntőjében

A 35 éves bíró már áprilisban is a legek közé kerül, ő volt az első játékvezető, aki meccset kapott a férfi első osztályban, a Ligue 1-ben. Az Amiens és a Strasbourg meccsén bíráskodott. Idén pedig már állandó tagja a bírói keretnek.

Az UEFA elnöke, Aleksander Ceferin közleményében azt írta, hogy minden területen próbálják fejleszteni a női futballt. Azt reméli, hogy Frapport példája sok lánynak és nőnek lesz követendő, segíti majd őket álmaik megvalósításában.

(via Guardian)