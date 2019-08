Egy focicsapat máris lecserélte a Mészáros Lőrinc-féle mezeket

A Pécsi MFC NB III.-as futballcsapata egy év után leváltotta a 2Rule-mezeket, mert találtak annál jobbat a piacon, írja a 444.hu.

A PMFC egyike volt azon csapatoknak, akik már tavaly nyáron rendeltek a 2Rule-ból, Mészáros Lőrinc sportszermárkájából. Most pedig ők lettek az elsők, akik lecserélték a márkát. Az idei első NB III.-as meccsükön már Nike-ban futballozott a csapat.

A 444 megkérdezte a klubot, hogy miért váltottak.

„Az aktuális mez- és felszerelésválasztásról a sportkör vezetői mindig a sportszakmai (használhatóság, tartósság, kényelem stb), illetve a gazdasági (ár, fizetési és szállítási feltételek) érvek mérlegre állítása után döntenek, most is pusztán ez történt" – állt a PMFC válaszában.

Az NB I.-es csapatok közül 2Rule-ban játszik a Felcsút, a Diósgyőr és a most feljutó Zalaegerszeg is, de az NB II.-ben is több klubot találni, és a határontúl is hordják már Mészáros sportmárkáját, az ötmilliárd forintos állami támogatást kapó Csíkszereda is 2Rule-ra váltott már.