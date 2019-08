Buta cseréje és egy buta hiba hozta a bajt Bölöni csapatára

Vasárnap este az Antwerpen 4-1-re verte a Waasland-Beverent a belga első osztályú labdarúgó-bajnokság második fordulójában. A Bölöni László irányításával játszó hazaiak öröme mégsem lehet felhőtlen, mert a győzelemért járó három pontot nagy valószínűséggel elveszítik egy adminisztratív mulasztás miatt.

A problémát részben Buta cseréje okozta, mármint az Antwerpenben játszó portugál Aurélio Buta helyére becserélt Robbe Quirynen, akit Bölöni 12 perccel a meccs vége előtt küldött pályára. A mindössze 17 éves játékos neve ugyanis nem szerepelt a mérkőzés előtt leadott hivatalos csapatnévsorban.

A Het Laatste Nieuws (HNL) belga híroldal szerint a hiba oka roppant prózai volt, nevezetesen, hogy a feladattal megbízott kolléga lustaságból egyszerűen kikopizta és bemásolta az előző, Eupen elleni bajnokira nevezett 18-as névsort. Csakhogy arra a meccsre Quirynent nem jelölte a keretbe Bölöni, míg a most vasárnapira – legalábbis ahogy ő tudta – igen.

Az Antwerpen a hanyagság miatt könnyen bukhatja a három pontot, annál is inkább, mert az eset bekerült Alexandre Boucaut (ejtsd: bukó) játékvezető jelentésébe is. Így egyedül az menthetné meg Bölöniéket, ha a Waasland-Beveren nem nyújtana be hivatalos óvást a történtek miatt.