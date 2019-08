Európa egyik legjobb futballgyára áll a Fradi útjában

Rendkívül nehéz ellenfél vár a magyar bajnok Ferencvárosra a Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik körében, ahol az európai futball egyik legfontosabb nevelőcsapata, a Dinamo Zagreb az ellenfél.

A horvát főváros csapata nevelte ki egykor Davor Šukert, Zvonimir Bobant és Robert Prosinečkit is, de a mai futballba adott játékosok kapcsán sincs okuk szégyenkezésre: az aranylabdás Luka Modrić, a Chelsea-ben játszó Mateo Kovačić, vagy épp a talán legnagyobb mostani horvát futballtehetség, Marko Pjaca is náluk tanult.

A 2018-as oroszországi világbajnokságon Dinamo-nevelésből volt a harmadik legtöbb, a kilenc horvát játékos (Šime Vrsaljko, Vedran Ćorluka, Dejan Lovren, Tin Jedvaj, Josip Pivarić, Mateo Kovačić, Luka Modrič, Milan Badelj és Andrej Kramarić) pedig a végén ezüstéremnek örülhetett.

A zágrábi csapat akadémiája évről évre az elitben zár az európai bajnokságba adott játékosok listáját nézve, a Sporttudományok Nemzetközi Központja (CIES) 2018-as kimutatása alapján 66 játékosuk szerepelt a 31 legerősebb európai bajnokságban, ami a tavaly őszi számok alapján a negyedik helyre volt elég a Dinamo Zagrebnek az Ajax, a Dinamo Kijev és az FK Partizan mögött.

Felesleges tovább magyarázni: a Dinamo Zagreb ontja a sztárokat és az európai futballban meghatározó játékosokat, Szerhij Rebrov csapatának tehát minden tudására szüksége lesz, ha túl akar jutni a legutóbbi tíz szezonból ötször az Európa Liga, négyszer a Bajnokok Ligája csoportköréig jutó horvát csapaton.

A jugoszláv négyes

Az NK Dinamo 1945-ben jött létre, de a csapat elődéjének tekinti az 1911 óta fennálló HŠK Građanskit, miattuk került bele a csapat hivatalos nevébe (GNK Dinamo Zagreb) a G betű. A Jugoszláv államban a Hajduk Splittel, illetve a belgrádi kettőssel, a Partizan és a Crvena zvezda csapataival a Balkán futballjának nagy négyesét alkották. 1990-ben egy Dinamo–Crvena zvezda mérkőzésen kirobban hatalmas rendbontás is előre jelezte a délszláv háború közeledtét. Bár Prosinečki Dinamo-nevelés volt, 1991-ben pont a Crvena zvezdával ért fel a csúcsra, és lett BEK-győztes.

Jugoszlávia felbomlásával a Dinamo szinte teljesen egyeduralkodója lett a horvát bajnokságnak, 1993 óta összesen csak nyolc szezonban nem ők lettek a bajnokok, 2006 és 2016 között pedig sorban tizenegy bajnoki címet is ünnepelhettek.

Mindezt nagyban annak köszönhették, hogy a kezdetektől nagy figyelmet fordítottak az utánpótlás-nevelésre, illetve annak, hogy a remek ajánlólevélnek köszönhetően majdnem minden fiatal horvát tehetséget magukhoz tudnak csábítani.

Horvátország legbalhésabb csapata

A jó játékosokat persze nagyon jó haszonnal tudták eladni Európa nyugati bajnokságaiba, ez a profit pedig túl vonzó volt a klubot hosszú éveken át diktatórikus módon vezető Zdravko Mamićnak.

A klub vezetőségébe 2000-ben bekerült Mamić mindig is furcsa szerződéseket kötött, leginkább saját anyagi haszonszerzése céljából. A Dinamo korábbi játékosát, Eduardo da Silvát úgy alkalmazta, majd adta el külföldre, hogy szerződésbe foglalta, Eduardo fizetésének 20-25 százaléka Mamićot illeti meg. A brazil származású játékos sokéves pereskedés után nyert végül Mamićék ellen, ám a klubvezetőnek ennyi nem volt elég.

A fizetéses stikli helyett az átigazolási szerződésekkel kezdett el trükközni, és elérte, hogy a külföldre eladott játékosok transzferdíjából a futballisták elég nagy hányadot leadjanak neki, ezt a pénzt pedig aztán az adóhivatal szeme elől is eltüntetett. Amikor lebukott, 16 millió eurót kerestek rajta, az ügyben többek között Luka Modrič is tanú lett, és ő is balhéba keveredett, amikor előbb azt vallotta, hogy 10,5 millió eurót fizetett Mamićnak, majd visszavonta a vallomását.

Modrič emiatt közellenség lett hazájában, de erre az ügyre és Mamić lopására vezethető vissza az a botrány is, amikor a 2016-os Európa-bajnokságon a horvát ultrák egymás ellen balhézva próbálták meg saját országuk futballszövetségét bajba sodorni a korrupció elleni harc furcsa módját választva.

Mamićot testvérével együtt 2015-ben letartóztatták és többéves börtönbüntetésre ítélték, de az egykori ügyvezető Boszniába szökött, ahonnan máig nem adták ki. Testvére, a közel ötéves börtönre ítélt Zoran viszont a nyár elején visszatért a Dinamóhoz, ahol hisznek az ártatlanságában.

A pályán nem ez számít

A vezetőség minden balhéjával és kétes ügyletével sem romlott a csapat teljesítménye, sőt, az 1970-es évek óta épp tavaly érték el legnagyobb sikerüket, amikor a legjobb 16-ig jutottak az Európa Ligában, ahol aztán a Benfica állította meg őket.

Fotó: Anadolu Agency / Getty Images Hungary A csapat a Benfica elleni meccsen

A remek eredmények úgy sem szűntek meg, hogy a legnagyobb tehetségeiket továbbra sem tudják megtartani. 2016-ban Marko Pjaca a Juventushoz, két évvel később Ante Ćorić a Romához, Borna Sosa pedig a Stuttgarthoz igazolt, míg idén Ivan Šunjićot adták el a Birmingham Citynek.

Épp egy exbarcás spanyol a legjobbjuk

A keret jelenlegi legjobbja kivételesen nem egy teljesen saját nevelésű játékos, hanem a korábbi Barcelona-játékos, a még csak 21 éves Dani Olmo, aki komoly gondot okozhat a Ferencváros védelmének. Olmót 2014-ben, 16 éves korában vették meg a Barcelona tartalékos csapatából, vagyis némi szerepük azért nekik is volt a horvát bajnokság legértékesebb játékosának nevelésében.

A spanyol játékost a télen már több sztárcsapat, köztük a Barcelona is vitte volna, a Dinamo viszont legalább 25 millió eurót kért érte, amit egyelőre nem adott meg senki, de könnyen lehet, hogy ez az összeg még feljebb mehet.

A támadó középpályást a gólérzékenysége teszi vonzóvá, a nyári U21-es Európa-bajnokságon négy meccsen háromszor is betalált, idén két meccsen már két gólja van a Dinamóban, az előző két szezonban pedig összesen 22 gólig jutott. Emellett kiválóan is cselez, 2018-ban a negyedik legtöbb csele volt átlagban az Európa Ligában, tehát nemzetközi szinten is hozza jó teljesítményt.

Olmo mellett még négy játékost küldött az U21-es tornára a Dinamo, mind a horvát utánpótlásválogatottat erősítette. A Dinamóban van egyébkén egy korábbi Fradi-játékos is, de a magyar csapatot 2014-17 között erősítő Emir Dilaver sérülése miatt valószínűleg a párharc egyik meccsén sem lesz ott a pályán.

A Fradi augusztus 6-án, este 8-kor, idegenben kezdi meg a BL-selejtező harmadik körét a horvát csapat ellen, majd rá egy hétre szintén 8-tól fogadja a visszavágón a Dinamo Zagrebet.

