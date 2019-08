Fehérvári sportigazgató: Amit az elmúlt években felépítettünk, azt most leromboltuk

Hiába telt el már lassan egy hét azóta, hogy a Fehérvár nagy meglepetésre kiesett az Európa-ligából a liechtensteini Vaduz ellen, a csapatnál még mindig keresik a válaszokat. A vereségről Kovács Zoltán, a klub sportigazgatója hétfőn beszélt a DIGI Sportnak, ahol többek közt azt mondta, hogy jó bajnoki és kupaszerepléssel lehet helyrehozni a dolgokat.

Ezt nehezen fogjuk feldolgozni, elfelejteni. Amit az elmúlt években felépítettünk itt a nemzetközi kupákban is valamit, elég szép, sőt nagyon szép dolgokat, azt most azért leromboltuk.

– mondta Kovács, aki azt is felidézte, hogy az elmúlt pár évben emlékei szerint elég sokan örültek a bajnoki címnek, a kupagyőzelemnek, meg a playoffoknak. Most ezt a sok embert nem látja, megint kiderült, hogy Magyarországon a vereségnek nincsen annyi gazdája, mint a győzelemnek. Szerinte ugyanakkor ezt férfi módjára el kell viselniük, és beszélniük kell erről a szégyenről, hogy

az a néhány ember, aki vért akar látni, az is örüljön az ilyen fajta kifejezéseknek.

A Vaduz edzője egészen máshogy fogalmazott: ő a meccs után azt mondta, hogy sosem látott még olyan sznob csapatot, mint a Fehérvár, a csapat középpályása, Kovács István szerint ugyanakkor ennek a kijelentésnek nem sok alapja van.

Mint mondta, ő nem emlékszik arra, hogy bárki lesajnálta volna a Vaduzt, és bár lehet, hogy kicsit úgy érezte, hogy a pályán tiszteletlenek voltak, egy ilyen nyilatkozat után ugyanez elmondható róla is, főleg egy győztes meccs után.

Kovács azt is hozzátette, hogy győztes meccs után könnyű nyilatkozni, de ettől még megérdemelten jutottak tovább. Az ilyen nyilatkozat az ő privilégiuma, de ezzel nem kell foglalkozniuk, a jövőben egyszerűen nem fognak úgy szerepelni, hogy ezt lehessen mondani rájuk – értékelt a játékos.

A kiesés dühét a Fehérvár a Kaposváron töltötte ki a hétvégén, és ugyan a kaposvári Ádám Martin kétszer is gólt szerzett ellenük, ő is arról beszélt, hogy nem lett gyengébb Marko Nikolics csapata, csak volt egy rosszabb meccsük. Erről a meccsről Kovács Zoltán is beszélt, és elmondta, hogy nagyon fontos volt egy ilyen győzelemmel indítani a bajnokságot, szerinte ugyanis