Otthagyja a Chelseat a korábbi csapatkapitány

BL-győztes védővel erősített a szezon kezdete előtt a Crystal Palace, szerződése lejártával ugyanis hozzájuk igazolt a Chelsea korábbi alapembere, Gary Cahill – írja az MTI.

A 33 éves hátvéd 2012-ben került a Chelsea-hez, és rögtön be is lopta magát a szurkolók szívébe, miután sérülése ellenére is játszott a Bayern München elleni, győzelemmel végződő BL-döntőben. Cahill később is fontos sarokköve volt a Chelsea védelmének, és remek párost alkotott John Terryvel, az ő távozása után pedig a csapatkapitányi karszalagot is megkapta 2017-ben.

Maurizio Sarri ugyanakkor eléggé elhanyagolta őt az előző szezonban, mindössze kilenc meccsen lépett pályára, ezért az idény végén úgy döntött, hogy távozik a csapattól. A 61-szeres angol válogatott játékos hét és fél évet töltött a Chelsea-nél, ahol

349 Premier League-mérkőzésen lépett pályára,

megnyerte a Bajnokok Ligáját és az Európa-ligát,

kétszer nyert angol bajnokságot és FA Kupát,

egyszer pedig ligakupát.

Az előző szezonban a Premier League tizenkettedik helyén végző Crystal Palace-hoz szerződése lejártával ingyen érkezett, és két évre írt alá a csapatnál.