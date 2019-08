Jegyet szeretne a szlovákok elleni meccsre? Most lépjen!

Az Magyar Labdarúgó Szövetség - az első osztályú csapatokat is bevonva - 2016 augusztusában hívta életre az MLSZ Szurkolói Klubot, melynek bárki tagja lehet, aki érvényes klubkártyával vagy Futballkártyával rendelkezik és a hivatalos oldalon belép a klubba.

A szövetség a klub segítségével szeretné közelebb hozni a válogatott szurkolóit a csapathoz. Ez leginkább jegyárkedvezményben és elővásárlási lehetőségben nyilvánul meg, de a kedvezményeken túl extra tartalmakat is kapnak, és exkluzív promóciókon is részt vehetnek a Szurkolói Klub tagjai.

Így például könnyen Telkiben találhatják magukat, mint szerencsés nyertesek, amint Dzsudzsák Balázzsal beszélgetnek a válogatott főhadiszállásán. De az 2020-as Eb első, szurkolóknak szánt jegyeit is az MLSZ Szurkolói Klub tagjai nyerték az UEFA és a magyar szövetség együttműködése miatt.

Az három évvel ezelőtti indulás után szeptemberben még csak 4000 klubtag volt, az idei nyárra a létszám már meghaladta a 40 ezret is.

Miért fontos ez?

Mert az elővásárlási kedvezmény miatt a jegyértékesítés első három napjában, augusztus 9-től 11-ig kizárólag a Szurkolói Klub (SZK) tagjai számára nyílik lehetőség a Szlovákia elleni meccsre szóló jegy megvásárlásra. Ezt követően, augusztus 12-től indul az általános értékesítés. Mivel a Fradi stadionja 22 ezres, könnyű kiszámolni, hogy a szlovákok elleni szeptember 9-i meccsre a jegyek várhatóan már a klubtagok körében gazdára találnak (amint az a legutóbb is történt Wales ellen). Az októberi, Azerbajdzsán elleni meccsre is jó eséllyel telt ház várható. A Puskás Stadion novemberi átadásán – a kétszeres világbajnok Uruguay lesz az ellenfél – már 68 ezren buzdíthatják a csapatot, de a jegyek értékesítésénél akkor is előnyben lesznek a klubtagok.

„Szeretnénk a válogatott mellett elkötelezett szurkolók számára egy közös érdeklődési körön és szimpátián alapuló virtuális közösséget létrehozni, melyhez nem csak megéri, de jó érzés is tartozni. Persze nem kizárólag az online közösségépítés a szándékunk, szeretnénk magas szintre fejleszteni a válogatott mérkőzéseken átélt meccsélményt, és az érdeklődést magas szinten szeretnénk tartani a meccsek közötti időszakban is.

Így a klubtagjaink rendszeresen kapnak hírleveleket, olyan játékokon vehetnek részt, melyek keretében közvetlenül szólíthatják meg a játékosokat, sőt, adott esetben találkozhatnak is velük: a szerencsések bepillanthatnak kicsit a kulisszák mögé.

Közben a válogatott meccsein is érdemes már korán érkezni, mert a szurkolói faluban lévő játékokkal könnyen eltelik az idő a himnuszokig. Összességében az a célunk, hogy eredménytől függetlenül az összes szurkolói réteg jól érezze magát a válogatott rendezvényein, és már a lefújás pillanatában a következő összecsapásra készüljön”

- mondta Nagyiványi Márton, az MLSZ munkatársa, aki munkája mellett, ha teheti, maga is szurkolóként van jelen valamennyi válogatott meccsen.