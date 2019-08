Jogosan vitatják a horvátok a Fradi egyenlítőgólját?

Az 1-1-es döntetlennel végződő kedd esti Dinamo Zagreb-Ferencváros BL-selejtező után a horvát sajtóban többen is megkérdőjelezték a magyar csapat egyenlítőgóljának szabályosságát. Többek közt a Vecernij és a Sportske Novosti is erősen tematizálta azt a lehetőséget, hogy a Fradi egyenlítésénél a labda valójában nem is haladt át teljes terjedelmével a gólvonalon, így óriási hiba volt a játékvezető részéről megadni Sigér találatát.

Mivel a Bajnokok Ligája küzdelmeinek ebben a viszonylag korai szakaszában még sem a videót, sem a gólvonal-technológiát nem hívhatja segítségül a bíró, így a tévéfelvételek alapján kellene eldönteni, hogy Peric utolsó utáni pillanatba bemutatott káprázatos mentése hol csípte el a labdát. A kapuban vagy még azon kívül? A feladatot nehezíti, hogy egyik felvételen sem látszik olyan szögből a jelenet, hogy biztosat lehessen mondani a labda helyzetét illetően.

A lengyel játékvezető, Pawel Raczkowski mindenesetre megadta a gólt. Ami egyrészt kifejezetten üdvözlendő döntés volt a részéről, másrészt viszont, mi azért kíváncsiak lennénk, hogy olvasóink miként látták az esetet.

(A horvát oldalakon indított szavazásokon egy kicsivel többen voltak azok, akik szerint a Fradi gólja rendben volt, mint azok, akik szerint nem.)