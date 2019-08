A Manchester United 73 millió fontért adta el a belga csatárát

Angliában augusztus 8-án, helyi idő szerint délután ötkor zárult a futballátigazolási piac. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, a klubok most is adták-vették a játékosokat az utolsó pillanatban.

A legnagyobb meglepetést a Manchester United okozta azzal, hogy 73 millió fontért eladta Romelu Lukakut az Internek.

A belga válogatott csatárt még 2017-ben igazolták le, közel ugyanennyiért az Evertontól, két szezon alatt 42 gólt szerzett az MU játékosaként. Lukaku ötéves, 2024-ig szóló szerződést írt alá az olasz klubbal.

A nap nyertese a Tottenham Hotspur lett, két játékost is igazoltak az utolsó órákban. A Real Betistől 55 millió fontért érkezett az argentin középpályás, Giovani Lo Celso, valamint a kiesett Fulhamtől 30 millió fontért leigazolták az angol futball egyik legnagyobb tehetségét, a balszélső Ryan Sessegnont. A több poszton is megerősített Tottenhamaz új szezonban komoly kihívója lehet a bajnoki címvédő Manchester Citynek, és a BL-győztes Liverpoolnak is.

A 30 éves Andy Carroll újra a Newcastle United játékosa lesz. Carrollt még 2011-ben adta el a Newcastle 37 millió fontért a Liverpoolnak, ahol aztán hatalmas bukásnak bizonyult. 58 meccsen csak 11 gólt szerzett, így gyorsan tovább is adott rajta a Liverpool. Az elmúlt hat és fél szezonban a West Ham United játékosa volt, a szerződése idén júliusban járt le, azóta szabadon igazolható volt. A Newcastle egyéves szerződést kínált neki.

A Newcastle United Andy Carroll mellett a svéd válogatott jobbhátvédjét, Emil Krafth-ot is leigazolta. Krafth korábi klubja, a francia SC Amiens megközelítőleg 5 millió fontot kapott a svéd védőért.

Az Arsenal a védelmét erősítette meg az átigazolási piac lezárulta előtt. 25 millió fontért leigazolták a Celtic 22 éves skót balhátvédjét, Kieran Tierneyt.

A Watford klubrekordot döntött az átigazolási ablak utolsó óráiban. 30 millió fontért leigazolták a Rennestől a 21 éves szenegáli jobbszélsőt, Ismaïla Sarrt.

A West Ham United 7,8 millió fontért leigazolta a Basel svájci válogatott támadóját, Albian Ajetit.

Az Everton egy szezonra kölcsönvette a Monaco francia világbajnok védőjét, Djibril Sidbét.

A Brighton egy évre kölcsönvette a Huddersfield ausztrál középpályást, Aaron Mooyt.

Az átigazolási szezon utolsó napja a meghiúsult klubváltásokról is szólt. Wilfired Zahát, a Crystal Palace játékosát az Everton már hetek óta szerette volna leigazolni, és akár 70 millió fontot is hajlandóak lettek volna áldozni rá. Az ügy végére Roy Hodgson, a Crystal Palace menedzsere tett pontot, aki ma kijelentette, hogy az elefántcsontparti játékos mindenképp marad a Palace-nál.

Az átigazolási szezon egyik elhúzódó ügye lett Leroy Sané távozása a Manchester Cityből. A német válogatott szélső az előző szezon végén többször került konfliktusba Pep Guardiolával, a City menedzserével, a legfontosabb meccseken rendre a kezdőn kívül találta magát.

A Bayern München részben Sanéval akarta pótolni a távozott Robbent-Ribéry szélső párost. A hetekig tartó alkudozás végén mind a Manchester City, mind Leroy Sané hajlott a klubváltásra, a hírek szerint

a Bayern 110 millió eurót fizetett volna érte.

Azonban a múlt heti, Manchester City-Liverpool Community Shield meccsen Guardiola a kezdőbe nevezte Sanét, aki aztán meg is sérült a meccsen. A vizsgálatok szerit keresztszalag-szakadást szenvedett, emiatt műtét, és több hónapos kihagyás vár rá. Ezek után a Bayern München ki is hátrált az üzletből.