Példátlan eset, fenyegetés miatt hagyta otthon Öziléket az Arsenal

Vasárnap nem nevezte a keretbe az Arsenal sem Mesut Özilt, sem Sead Kolašinacot a Newcastle elleni bajnokira, sőt, a két játékos el sem utazott a csapattal az idegenbeli mérkőzésre, méghozzá egészen furcsa okból:

az Arsenal állandó, 24 órás védelmet kért a két játékos mellé, miután mindketten komoly fenyegetéseket kaptak, illetve mindkét játékos otthonánál incidens történt a az első bajnoki fordulót megelőző napokban.

A The Times arról írt hétfőn, hogy a világbajnok német játékos, Mesut Özil észak-londoni házánál csütörtökön őrizetbe vettek két férfit, akik a vádak szerint összetűzésbe kerültek a labdarúgó testőreivel, és incidensek történtek a bosnyák válogatott Sead Kolašinac szintén észak-londoni otthonánál is. A rendőrség tájékoztatása szerint mindkettőjüket további fenyegetések is érték, ezért döntött végül úgy az Arsenal, hogy nem viszi el a két játékost a Newcastle elleni meccsre. A The Times cikke szerint ez példátlan az angol labdarúgásban.

Özilt és Kolašinacot júliusban, a brit főváros Golders Green nevű negyedében érte támadás, Kolašinac a csapattársa autójából kiszállva kergette el a fegyveres támadókat. Az incidens után a játékosok számára ismeretlen kelet-európai bűnözők egy csoportja óva intett a labdarúgók elleni bármiféle további akciótól. Ez a figyelmeztetés vezetett a hírek szerint a fenyegetőzések elharapózásához egy rivális banda részéről

A júliusi rablótámadás két gyanúsítottja, Ferhat Ercan és Salaman Ekinci szeptember 6-án áll bíróság elé.

Az Arsenal Özil és Kolašinac nélkül is győzelemmel kezdett, Pierre-Emerick Aubameyang góljával nyertek 1-0-ra.

