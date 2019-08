A holland válogatott rekordere is felhagy a futballal

A Bayerntől már májusban elbúcsúzott, most kiderült, nem folytatja máshol.

Visszavonult Wesley Sneijder a holland válogatott egykori játékosa és rekordere, Bajnokok Ligája-győztes futballista.

A 35 éves Sneijder legutoljára a katari al-Gharafában játszott, július végén járt le ott a szerződése.

Sneijder az Ajaxban kezdte a karrierjét, majd volt a Real Madrid, az Internazionale, a Galatasaray és a Nice játékosa is. A Reallal a 2007/08-as szezonban spanyol bajnok lett, de a legsikeresebb időszakát az Interrel élte meg, ahová 2010-ban szerződött. José Mourinho egyik kulcsjátékosa lett. Együtt nyertek Bajnokok Ligáját, Olasz Kupát és olasz bajnokságot 2010-ben.

Wesley Sneijder a Nice játékosaként

A hatalmas gólokat lövő csatár ebben az évben a dél-afrikai világbajnokság döntőjében is szerepelt, ott csak az ezüstérem jutott neki, miután a spanyolok 1-0-ra győztek. A torna második legjobb játékosának megválasztották, így a Ezüstcipőt is megkapta. Ezek után sokan nem értették, hogy miért nem került be a legjobb három közé az Aranylabda-szavazáson.

Sneijder tartja a válogatottsági rekordot is a hollandoknál, 2003 és 2018 között 134-szer szerepelt a csapatban.

Az Inter után a Galatasarayjal is gyűjtötte a trófeákat, kétszeres bajnok és háromszoros kupagyőztes lett a török klubbal, ahol öt évet töltött el 2013-tól. Ezután már a levezetés évei jöttek számára.

Idén nem Sneijder az első holland klasszis, aki bejelenti visszavonulását, Robin van Persie és Arjen Robben is mostanában döntött a befejezés mellett.