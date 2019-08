Lovrencsics: Szégyellem magam a csapat nevében is

Támogass te is!

Súlyos, 4-0-s hazai vereséggel, összetettben 5-1-es eredménnyel esett ki a Ferencváros a Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörében a horvát Dinamo Zagreb ellen. A magyar bajnok a zágrábi 1-1 után még bizakodhatott, Budapesten viszont gyorsan felőrölte őket a vendégcsapat. A mérkőzés után a Fradi csapatkapitánya, Lovrencsics Gergő még a vereség hatása alatt nyilatkozott a történtekről:

Nem tudok mit mondani, szégyellem magam a csapat nevében is. Amire fölkészültünk – hogy a lepattanó labdákat kéne fölszedni, mert abból veszélyesek; a második félidő elején abból kaptunk két gólt, és eldőlt a mérkőzés. Úgy jöttünk ki, hogy megpróbáljuk megfordítani, erre az első öt percben el is dőlt, null–három, kész, vége.

Lovrencsics ezután a játékvezető Ruddy Buquet munkájára is kitért, szerinte nem a francia meccse volt a keddi, kritizálta Eldar Ćivić könyöklés miatti, második sárga lapos kiállítását, de elismerte, hogy nem a bírón múlt a kiesés.

A Fradi csapatkapitánya kiemelte, hogy nem fér bele, főleg egy ilyen csapat, mint a Dinamo Zagreb ellen, hogy három-négy százszázalékos helyzetet kihagyjanak, mert ezek megbosszulják magukat, és így is lett. „Itt nem bántom egyik játékostársamat sem, félreértés ne essék. Az egész csapat hibázott ebben, tanulnunk kell, ez a legfelsőbb szint, tanulnunk kell ezekből, most pedig készülni az Európa Liga-playoffra. Meglátjuk, kit hoz elénk a sors” – utalt a csütörtöki Suduva–Maccabi Tel-Aviv litván–izraeli párharcra.

A kapitány azzal zárt, hogy nem tudja még, mi okozta a Dinamo fölényes győzelmét, de reméli, hogy a vezetőedző Szerhij Rebrov majd választ tud adni erre.

Fel kell állni, profi labdarúgók vagyunk, egy ilyen pofon után is meg kell mutatni, hogy fel tudunk állni. Ki kell tenni a szívünket, lelkünket a pályára. Van ilyen. Most ez fáj, holnap fájni fog, holnapután fájni fog, egy hét múlja ne fájjon, hanem jussunk be az Európa Liga csoportkörébe