Sumák igazolási politikája miatt megbüntette a FIFA a Manchester Cityt

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) kedd este lezárult vizsgálatában bűnösnek találta a Manchester Cityt a 18 éven aluli külföldi futballisták szerződtetésének szabályainak megsértésében, de az átigazolási szezonból való kizárás helyett csak egy szimbolikus, 370 ezer svájci frankos büntetést rótt ki az angol bajnokcsapatra (azért szimbolikus, mivel a legjobban fizetett City-játékos, Kevin de Bruyne egyheti keresetét sem éri el).

A FIFA bejelentése szerint a fegyelmi bizottság a döntésnél figyelembe vette, hogy a City "vállalta felelősségét". A szervezet nem részletezte, hogy mit és hány esetben vétett a szabályok ellen a manchesteri klub. A Chelsea-t a FIFA februárban két átigazolási időszakból zárta ki, mivel 29 esetben vétett a 18 éven aluli külföldi futballisták szerződtetésének szabályai ellen, illetve számos szabálytalanságot követett el a regisztrációs eljárásban.

A két átigazolási időszakra (idén nyárra és a jövő januárra) vonatkozó eltiltás mellett a klubot 600 ezer svájci frankra is megbírságolta. A londoni klub júniusban a nemzetközi Sportdöntőbíróságnál (CAS) támadta meg az ítéletet.

A Manchester Cityre egy másik vizsgálat is vár, miután az európai szövetség (UEFA) várhatóan megbünteti a pénzügyi fair play szabályzatának megsértéséért. A City júniusban - a döntés megszületése előtt - a CAS-hoz fordult. A pénzügyi fair play alapja, hogy egy egyesület nem költhet többet, mint amennyi a bevétele. Ehhez képest az emírségekbeli Manszúr sejk tulajdonában álló csapatról a Football Leaks honlapon kiszivárogtatott információk alapján kiderült, hogy szabálytalanul finanszírozták, és eközben éveken keresztül megtévesztették az UEFA-t. A klubot akár a BL idei szezonjából is kizárhatják, és a vezetőség reakcióiból érződik, hogy tartanak is a példátlan büntetéstől.