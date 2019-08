A sokadik ébresztő a Fradinak – de mennyi kell még?

Kedd este több meglepetés is született a Bajnokok Ligája selejtezőjében, kiesett a tavalyi negyeddöntős Porto, elbukott a Celtic és a Basel is. Magyar szempontból viszont a Ferencváros Dinamo Zagreb elleni kiesése volt a legérdekesebb esemény. Főleg úgy, hogy a zágrábi 1-1 után Budapesten jött a nagy pofonnal felérő 4-0-s vereség, ami fájó búcsút jelentett a BL-től az utolsó talpon maradt magyar kupacsapatnak. Nincs sok idő viszont a sebek nyalogatására, egy hét múlva az Európa Ligában feledtetni kell a sokkot. Kudarc a horvát csapat elleni 5-1-es kiesés, vagy az őrült költekezés ellenére még mindig csak álom a BL-főtábla?

Fáj, és fájni is fog a Dinamo Zagreb elleni 4-0-s vereség, de az EL-ben fel kell tudni állniuk. Rebrov szerint lehet, hogy még nem voltak készek a BL-re.

A 4-0-s vereség utáni gyorsértékelésében a középpályát emelte ki Szerhij Rebrov, a Ferencváros vezetőedzője, mint az elvesztett meccs kulcsfontosságú területét. Meglepetésként érte őket a horvátok agresszív letámadása, és ezzel nem tudtak mit kezdeni.

Bár nem közvetlen letámadásból, de az első horvát gól pont a középpálya két legbiztosabb pontjának összjátékából jött: a fél Európa által figyelt Dani Olmo csapott le egy labdára, majd remek ütemérzékkel, apró helyen hozta játékba a beinduló Arijan Ademit, aki a helyzetet jól felismerve kapásból tüzelt a lemaradó védők mögül.

A Fradi védői nem tudtak mit kezdeni az egyéni villanással, ahogy a második félidő elején is ebből jött a második horvát gól: egy gyors elfutás után hat védő között maradt teljesen üresen a gólszerző Bruno Petković. Tovább nem mennénk a gólokkal, a Fradi sorsa 2-0-s hátrányban már meg is pecsételődött, két olyan helyzet végén, ahol hatalmas egyéni hibákat hoztak össze a játékosok. Ez talán nagyobb baj volt, mint a letámadás a középpályán. Rebrov a meccs előtt arról is beszélt, hogy a csapatának más taktikára lesz szüksége a hazai meccsen, és „készen kell állnia minden szituációra.” Utóbbi, láttuk, nem sikerült.

Tény viszont, hogy ez ébresztő lehet a csapat szempontjából. Ahogy Rebrov fogalmazott: még nem állnak készen a Bajnokok Ligájára, hiába játszottak topszinten, a Dinamo más szintet képviselt.

Ez pedig a zágrábi eredményt is egészen más kontextusba helyezi. Ha a Fradi a legjobbját nyújtva 4-0-s kiütésbe szalad bele otthon, akkor Zágrábban hány százalékon pörgő Dinamo ellen harcolták ki azt az 1-1-et, ami után talán túl bizakodó is lett a hazai futballközeg?

A sokadik ébresztő

Ha Rebrov intő jelként fogja fel a keddi kiütést, az még több erősítést és még nagyobb igazolási kedvet hozhat az FTC-nél, pedig az ukrán már így is alaposan felforgatta a csapatot. A 2018. augusztus 22-i kinevezése óta, vagyis majdnem pontosan egy év alatt 14 játékost igazolt a Fradi. Közülük 7-en kezdők voltak a Dinamo ellen, tehát még csak az sem lehet a mentség, hogy Rebrov nem tudta megvalósítani az elképzeléseit a csapattal.

Főleg úgy, hogy az ukrán tavaly augusztusi kinevezésében már az is benne volt, hogy így kap egy évet a csapat összerakására, télen játékosokat is tud szerezni (szerzett is), és nem az egy-két hete beesett új emberekkel kell megkezdeni az annyira fontos kupaszereplést, mint az évről évre sokat variáló elődnek, Thomas Dollnak.

És ha már Doll: a németnek elsősorban azért kellett mennie egy éve az NB I.-ben éppen veretlenül álló Fraditól, mert a nemzetközi sikereket nem tudta szállítani. 2014 nyarán a Rijeka, egy évvel később a Željezničar állította meg viszonylag simán a Fradit az Európa Liga-selejtező második körében, 2016-ban a beugró albán Partizani Tirana volt a végállomás a BL-ben, két éve a dán Midtjyllandtól kapott két meccsen hét gólt a Fradi, tavaly pedig a Maccabi Tel-Aviv jelentette a korai búcsút az első körben.

Van persze némi irónia abban, hogy

a Fraditól elküldött Doll győzelemmel és továbbjutással kezdett a BL-selejtezőben az APOEL élén, vagyis neki már garantált a csoportkör valamelyik európai kupasorozatban.

Rebrov az egyéves építkezés és a korai igazolások mellé plusz segítséget is kapott. Az MLSZ gond nélkül halasztotta el a Fradi első két bajnokiját, nehogy túl fáradtak legyenek a BL-selejtezőben. Mi lett volna, ha esetleg ki kell állni a Debrecen és az újonc Zalaegerszeg ellen azzal a kerettel, amiben minden posztra két, de inkább három játékos van, és amiben egy, az előző szezonban 17 gólos csatár felesleggé válik.

Az Európa Liga árazza majd be a Fradi szezonját, nem ez a 0-4

Három éve a magyar válogatott egy 4-0-s kieséssel fejezte be a franciaországi Európa-bajnokságot, a nyolcaddöntőben Belgium gázolt át a 70-75 percig magát jól tartó magyar csapaton. Lovrencsics Gergő akkor is ott volt a csapatban, a csoportkör alatt összeszedett térdsérüléséből felépülve végigjátszott a belgák elleni meccset. Egészen más hangulatban nyilatkozott: „Van egy csapat, amire lehet építeni. Most pihennünk kell, aztán jöhetnek ősszel már a világbajnoki selejtezők. A hibákból viszont tanulnunk kell, és tovább kell lépnünk” – mondta.

A nyolcaddöntő elérése a 4-0-s vereséggel is siker volt, a mostani 4-0-t viszont más lesz feldolgozni, már csak azért is, mert egyből túl kell lendülni rajta a Fradinak. 2016-ban, alig egy hónappal a Eb után Lovrencsicsnek a mostanihoz egészen hasonló nyilatkozatot kellett tennie a Partizani elleni kiesés után, ahogy most, úgy akkor is a szégyen volt a kulcsszó. 2016-ban a bajnokságon kívül nem maradt hol javítani, idén viszont az EL-ben még nagyot menthetnek a szezonjukon.

A továbblépés fontos is lesz, a csapat fejlődését ugyanis nem a Dinamo elleni, most még fájó eredményen kell lemérni, az igazi fokmérő az Európa Liga-selejtező playoffköre lesz, ahol vagy a litván Suduva, vagy az a Maccabi Tel-Aviv jöhet jövő héten, ami ellen tavaly egy 1-1-es döntetlen és egy 1-0-s vereség jött össze a Fradinak.

Az első meccsen a Suduva idegenben nyert 2-1-re, de a párharc esélyese így is az izraeli csapat. De bármelyikük is jut tovább, egyértelműen az EL-főtáblára jutás kell, hogy legyen a cél. A Maccabi ellen közel volt tavaly a Fradi, a Suduva papíron gyengébb ellenfél – Rebrov csapatától újra topfutball kell majd, remélhetőleg más eredménnyel.

Az Európa Liga-selejtező rájátszásában a Fradi még megmentheti a magyar kupanyarat, ami azután, hogy 22 éve nem látott sikert jelentő négy továbbjutással indult, elég gyorsan véget is ért a Fradi melletti másik három csapatnak. A Debrecennek nem sok esélye volt az olasz élcsapat, a Torino ellen, a Fehérvár a liechtensteini Vaduz ellen maradt alul, a Honvéd pedig botrányba fulladt mérkőzésen, büntetőkkel búcsúzott a román Craiova ellen.

A Fradi viszont még megismételheti a Vidi tavalyi EL-szereplését a csoportkörbe jutással. Azt pedig, ha egy magyar csapat európai kupasorozat főtáblájára jut – bármilyen előzmény után –, nem kell magyarázni.