Nikolics sorozatban harmadjára is betalált az MLS-ben

Eléggé elkapta a fonalat Nikolics Nemanja az utóbbi időben, szerdán sorozatban a harmadik meccsen talált be az amerikai futball-ligában, az MLS-ben, de ezúttal ez sem volt elég, a Chicago Fire 3-2–re kapott ki a Portland Timbers ellen.

A Chicagót két hete pont Nikolics gólja rángatta ki a gödörből a Houston Dynamo ellen, most azonban megint tehetetlennek tűntek: a Timbers már az első félidőben két gólt lőtt, a 30. percben pedig egy piros lap után emberhátrányba is került a Fire. A magyar válogatott csatár aztán a 74. percben egy fejessel szépített, de hamar kaptak még egy gólt, így a hajrában hiába találtak be ismét, már csak kozmetikázni tudtak az eredményen.

A Sporting Kansas City magyarjai ezúttal sem voltak bevethetőek: Baráth Botond és Németh Krisztián sérülés, Sallói Dániel pedig eltiltás miatt hiányzott, csapatuk pedig ismét kikapott, ezúttal az Orlando City verte meg őket 1-0–ra.