A Dortmund öttel válaszolt a 29. mp-ben kapott gólra

A Borussia Dortmund elég jól rajtolt a Bundesligában vetélytársához, a Bayern Münchenhez képest. A bajnoki címre is esélyes klub 5-1-re nyert, és ezzel az élre is állt az első fordulóban.

A Dortmund–Augsburg-meccs első három perce elég töményre sikeredett. A Bundesligában kiscsapatnak számító Augsburg már a 29. másodperceben vezetést szerzett. Az augsburgi csapat a félpályánál szerzett labdát, majd gyorsan végigvezetett egy kontrát. Az ötösön Florian Niederlechner mutatta magát, de a dortmundi védők még így is megfeledkeztek róla, Mads Pedersen pontos beadását így könnyedén bebelsőzte a csatár.

Túlzás lenne azt mondani, hogy a Dortmundot sokkolta a gól, hiszen alig több mint két perc után, nyugodtan felépített támadás végén egyenlített. A jobb oldalon végigfutó akciót Pablo Alcacer zárta le, aki a bizonytalankodó Tomas Koubek kapus előtt csípte el a labdát, és tette közelről kapuba.

Az első félidőt még kihúzta több kapott gól nélkül az Augsburg, de a második félidő elején már nem tudott mit kezdeni a vendégcsapat a dortmundi támadásokkal. Néhány perc alatt Paco Alcácerék három gólt lőttek, a szétzilált védelemmel szemben Jadon Sancho, Marco Reus és Paco Alcácer talált be, az 59. percre így gyakorlatilag eldőlt a meccs.

A végeredményt aztán Julian Brandt állította be a 82. percben. Witsel emelte át a védelmet, a jó ütemben bemozgó, csereként beálló csapattársa pedig maga elé engedte a labdát, és 8 méterről kapuba vágta.

Dortmund-Augsburg stat:

A német futball nagy ingázója, az első osztályba most visszakerülő Paderborn is erősen kezdett a bajnokságban, a tavalyi negyedik helyezett Bayer Leverkusent izzasztotta meg. A Leverkusen a 10. és a 20. perc között kétszer is betalált, de a Paderborn mindkétszer elég gyorsan válaszolt, Sven Michel és Streli Mamba is egyenlíteni tudott.

A második félidőben már csak a Bayer lőtt gólt. A jobb szélen Wendell maradt bántóan ügyesen, aki nyugodtan adhatott be a kapu elé berobbanó Volland elé a 69. percben. A lendületből érkező játékos nem is hibázott közelről.

Leverkusen-Paderborn

A Wolfsburg is jól rajtolt az idei bajnokságban, 2-1-re verte a Kölnt. Az első góljuk elég bravúrosra sikerült, Maximilian Arnold kapásból bombázott kapuba 20 méterről.

A Wolfsburg aztán a második félidőben is betalált, Wout Weghorst szerzett gólt a 60. percben. majd a 90+1. percben Terodde szépített.

Wolfsburg-Köln

A Freiburg elég jól hajrázott a Mainz elleni meccsén, a 81. és 87. perc között szerezte meg mindhárom gólját, így 3-0-ra nyert.

Freiburg-Mainz

A Fortuna Düsseldorf is három gólt szerzett, a Werder Bremen csak az elsőre tudott válaszolni, így alakult ki 3-1-es végeredmény.

Werder-Düsseldorf

Tabella: