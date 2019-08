Nagy Ádám meglőtte első gólját a Bristolban

Nagy Ádám megszerezte első gólját új csapatában, a Bristol Cityben. A magyar légiós az angol másodosztály (Championship) második fordulójában a Queens Park Rangers ellen talált be.

A középpályás Nagy az olasz Bolognából érkezett Bristolba, és elég jól sikerült eddig a bemutatkozása, a múlt héten még csak két napja volt gyakorlatilag a klub játékosa, és máris 90 percet kapott a bajnokságban.

Nagy most is kezdő volt, és ő szerezte meg csapatának a vezetést a 35. percben. Az 59. percben aztán csapattársa, Afobe is betalált, így most 2-0-ra megy a Bristol.

A magyar játékosnak viszont nem sikerült tökéletesre a meccse, az első félidő végén megsérült, le is kellett cserélni.

Nagy nem sok gólt szerzett profi karrierje során, klubcsapatban eddig egyetlen egyet. 2018. áprilisában a Hellas Verona ellen talált be, és a válogatottban is csak egyszer volt eredményes, a finnek elleni Nemzetek Ligája-meccsen szerzett gólt tavaly év végén.