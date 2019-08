Kubala és Puskás után a futballjelen is bekerült a Marcába

400 oldalas melléklettel köszöntötte a legnagyobb spanyol futballszaklap, a Marca az új szezont, a legapróbb részletek is benne vannak a liga csapatairól, és persze a múltról is. Évről-évre megújítják ezt az adathalmazt, miközben új kuriózumokat is előbányásznak a múltból.

Írnak például arról, hogy

Puskás Ferenc a Real Madrid legidősebb gólszerzője (38 év 233 nap)

Puskás zsinórban hét egymást követő bajnokin betalált, ezt Cristiano Ronaldo döntötte meg 2014-ben

Kubala László 131 góljával harmadik a Barcelona legjobb góllövői között, Messi és Cesar előzte meg.

Kubala 11-szer volt eredményes a spanyol válogatottban (19-szer kapott lehetőséget), míg Puskás négy válogatottságán nem talált be.

Hosszú idő után először a jelen futballjában is van egy utalás magyar játékosra.

Amikor a topligákat taglalják, akkor a Bundesligánál többek közt a Lipcse kapusa, Gulácsi Péter teljesítményét emelik ki. Pár gondolatot írhattak volna a Bayernbe visszatérő világbajnok Manuel Neuerről, de inkább a 29 éves magyart választották.

Akikre felhívják még a figyelmet a Bundesligából:

Joshua Kimmich, Lucas Hernandez, Kai Havertz, Julian Brandt, Robert Lewandowski és Jadon Sancho

A magyar kapus méltatásában megjegyzik, már ott volt Liverpoolban a spanyol időszak alatt, de csak a tartalékoknál kapott lehetőséget, és végül 2013-ban az osztrák Salzburghoz szerződött.

Egyértelműen a kontinens legjobb kapusai között van, aki a kontinens legjobb csapataiban is megállná a helyét

- állapították meg.

A kapust tavaly a Kicker az egész bajnokság legjobb játékosának választotta, vasárnap pedig a századik bajnokiján volt ott a gólvonalon.