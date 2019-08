Sportigazgatója szerint a Bundesligában is megállná a helyét a Vaduz ellen kieső Fehérvár

Ugyan mostanra már majdnem három hét telt el azóta, hogy a Fehérvár nagy meglepetésre kiesett az Európa-ligából a liechtensteini Vaduz ellen, a csapat továbbra sem igazán tud szabadulni az eredménytől: Kovács Zoltán, a Mol Fehérvár FC sportigazgatója a DIGI Sport után most a Nemzeti Sportnak is beszélt a kudarcról.

Emellett szóba került Marko Nikolics vezetőedző helyzete és Ivan Petrjak leigazolása is, ismét kiderült, hogy a bajnokságban és a kupában is az első hely a cél, és az is elhangzott, hogy a Fehérvár a működése alapján a Bundesligában is megállná a helyét.

Az évek során kialakult az imidzsünk, elértünk egy bizonyos szintre, valahol a mélyén természetesnek kellene lennie, hogy a Vaduz elleni párharcból, még ha nem is könnyen, de mi kerülünk ki győztesen.

– mondta Kovács az augusztus elsejei kudarccal kapcsolatban, ahol szerinte a Fehérvár messze elmaradt attól a szinttől, amire képes, így meg is érdemelték a kiesést.

Ennek ellenére ugyanakkor nem merült fel Marko Nikolics leváltása: a csapat az elmúlt két évben az ő vezetésével lett bajnok, Magyar Kupa-győztes, az Európa-ligában pedig vele jutottak a csoportkörbe, ezt pedig egy meccsel nem lehet lerombolni. A vereség után őszinte kommunikáció zajlott a csapat és az edző között, mostanra pedig már tudják, miben kell előrelépniük.

Kovács azt már korábban is elmondta, hogy csak úgy lehet helyrehozni a dolgokat, ha a bajnokságban és a kupában is végig harcban lesznek, és ezúttal is megerősítette: a Fehérvárnak ezúttal is a bajnoki cím megszerzése és a Magyar Kupa elhódítása a célja. Ehhez persze a Fradinak is lesz majd egy-két szava, de Kovács úgy érzi, hogy hozzájuk hasonlóan a Fehérvár is erősödött, a tavalyi szezon mérlege alapján pedig inkább arra kell majd ügyelniük, hogy a kisebb csapatok ellen ne veszítsenek pontokat.

A Fradival kapcsolatban Ivan Petrjak leigazolása is felmerült, ami eléggé kiverte a biztosítékot a budapesti csapatnál, azóta például úgy is igazoltak játékost, hogy a szerződésében kikötötték, nem mehet Fehérvárra. Kovács ezzel kapcsolatban elmondta, nem terveznek hasonló intézkedéssel reagálni erre a húzásra, de hozzátette azt is, hogy nagy mozgások egyébként sem várhatóak már a keretben.

A sportigazgató végül az elmúlt négy évét is értékelte a csapatnál, ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy szerinte nagy utat tettek meg 2015 óta. A keret értéke megduplázódott, miközben több millió eurós értékben adtak el futballistákat, állandóság és kiszámíthatóság jellemzi a klubot, de ez utóbbi szerinte inkább a tulajdonos, illetve a támogatók érdeme. Kovács úgy véli, nyugodt szívvel kijelentheti, hogy

van egy klub Magyarországon, amely a működése alapján a Bundesligában is megállná a helyét.

Tiszta viszonyokat teremtettünk, a mögénk felsorakozó szponzorok a pénzükért cserébe eredményeket kapnak. A legnagyobb változás azonban az, hogy a Mol Fehérvár FC külföldi megítélése rendkívül pozitív lett az évek során – összegzett a sportigazgató.

(Borítókép: A szerb Marko Nikolics a Videoton FC új vezetőedzője (b) Kovács Zoltán sportigazgató társaságában bemutatkozó sajtótájékoztatóján Székesfehérváron 2017. június 8-án. - fotó: Bodnár Boglárka / MTI)