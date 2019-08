Nehéz kalkulálni a mai futballban, a potenciál lutri, a futballipar megváltozott. Bárki érhet 100 milliót, még ha nem is tett le semmit az asztalra. Több a pénz a futballban, egy középhátvéd vagy egy kapus 70-80 millióba kerül. Nem értek egyet, de ilyen világban élünk, ez van

- jegyezte meg a napokban Cristiano Ronaldo arra utalva, hogy a futballban annyira elhatalmasodtak az anyagiak, hogy szinte már csak úgy dobálják a 100 millió eurókat a játékosokért.

Ha valaki, Ronaldo különösen kompetens a témában, övé volt a futball első 100 milliós átigazolása, amikor éppen tíz évvel ezelőtt, 2009 nyarán a Manchester Unitedtől a Real Madridba szerződött.

80 millió fontot, átszámítva 94 millió eurót, azaz 100 millió dollárt fizettek érte, így a világ legdrágább játékosa lett.

Azóta már csak a 11. legdrágább futballtranszfer az övé, az első tíz ráadásul a 100 milliót már euróban is elérte vagy meghaladta.

Gareth Bale, Tottenham - Real Madrid, 100 millió euró, 2013.

Cristiano Ronaldo négy évig uralkodott a lista tetején, ám 2013-ban a Real Madrid-elnök Florentino Perez kereken 100 millió eurót tett le Gareth Bale-ért a Tottenham Hotspurnek. Bár Bale sosem lett közönségkedvenc Madridban, a csapattársak sem rajonganak érte, illetve ő maga sem akart egyáltalán beilleszkedni a spanyol kultúrába, a walesi futballista megfelelt az elvárásoknak: 2014-ben, 12 év után megnyerték a Bajnokok Ligáját vele, majd még hármat nyertek 2016 és 2018 között. Bale a négy döntőn három gólt szerzett, a legutóbbit ráadásul maga döntötte el. 2017-ben bajnok lett a csapat, és bár mostanra Bale helyzete bizarrá vált a klubnál, jó befektetésnek bizonyult. Mondhatjuk, megérte a 100 milliót.

Paul Pogba, Juventus - Manchester United, 105 millió euró, 2016.

A United és a francia középpályás döntötte meg Bale rekordját, de három év után nem látszik teljesen bizonyítottnak, hogy Pogba joggal lett a világ legdrágább futballistája. Voltak jó meccsei, volt az idei év elején egy egészen kiváló periódusa Mourinho távozása és az új edző, Ole-Gunnar Solskjaer érkezése után, de egyelőre csak egy Európa Liga- és egy Ligakupa-győzelem került a neve mellé, mindkettő 2017-ben. A klub idén a Bajnokok Ligájába sem jutott be. Pogba közben már a Real Madridba vágyik, ami újra legalább 100 milliós üzlet lenne, de talán inkább a Ronaldo emlegette okok, mint a középpályás teljesítménye miatt.

Neymar, Barcelona - Paris Saint-Germain, 222 millió euró, 2017.

Csak egyetlen évig mondhatta magát Pogba a legdrágábbnak, jött Neymar és a PSG, amely megduplázta a világrekordot: kivásárolta a Barcelonától a brazilt a szerződésében rögzített összegért. A Barca nem tehetett semmit, kivásárlás esetén a kluboknak nem kell tárgyalniuk, a francia egyesület katari tulajdonosa márpedig letette a pénzt, és vitte a focistát. Neymar számai több mint rendben vannak: 37 bajnokin 34 gól, összesen 58 meccsen 51 találat és rengeteg gólpassz.

Tavaly a francia szezon futballistájának választották, de a BL-ben, ami a cél lett volna vele, nem sikerült előrébb jutniuk: mindkétszer kiestek már a 16 között. Neymar viszont a négy nyolcaddöntőből csak egy meccsen játszott, amikor 3-1-re verte őket a Real a párharc odavágóján 2018-ban. A többin sérült volt a brazil, ebben az idényben pedig kvázi az egész tavaszt kihagyta, és annyira megromlott a viszonya a párizsiakkal, hogy vissza akar menni a Barcelonába. Több mint bonyolult az üzlet: ha megy, a 222 millió erős túlzásnak tűnt érte, de egy 100-ast mindenképp megérne. Ha marad, még beválthatja a kétszer százas reményeket.

Az eddigiekhez képest az elmúlt két évben kissé felgyorsultak az események, a 10 legdrágább igazolásból nyolcat ebben az időszakban kötöttek, Neymar óta a világrekord viszont nem dőlt meg.

Nagyon beleerősített a Barcelona, amely addig senkiért nem fizetett száz milliós összeget, azóta viszont háromszor is mélyen a zsebébe nyúlt.

Ousmane Dembelé, Borussia Dortmund - Barcelona, 105 millió euró, 2017.

A Barcelona Neymar távozásakor, a helyére vette meg a Dortmundtól Ousmane Dembelét. A francia szélső ugyanakkor kvázi az első meccsén kidőlt négy hónapra, majd folyamatos fegyelmezetlenségeivel került címlapokra. Volt, hogy nem ment edzésre - állítólag azért, mert egész éjjel videójátékozott a haverjaival, és nem tudott felkeni. További probléma, hogy egészséges étrendet kellett rákényszeríteni, mert leginkább hamburgerrel és sült krumplival szeret táplálkozni, csak ugye ezt betartatni vele szintén nem egyszerű feladat.

A 22 éves focitának voltak zseniális felvillanásai, többször pontokat is mentett a Barcának, de két szezon után egyelőre inkább a balhéi, mint a nagy pillanatai ragadnak meg az ember emlékezetében. És most itt van az újabb sérülése. Bár ügynöke a minap azt nyilatkozta, 1000 százalék, hogy marad a Barcában, úgy tudni, a PSG őt nézte ki, és akarja cserébe Neymarért.

Philippe Coutinho, Liverpool-Barcelona, 120 millió euró, 2018. január

A Barca fél évvel Dembelé igazolása után újra klubrekordot döntött, amikor a Liverpool brazil középpályását szerződtette. Ragozhatnánk, de mindennél többet mond: másfél évvel később Coutinho már nem a Barcelona futballistája. A játékos első féléve gólokban ugyan rendben volt, az elmúlt szezonja viszont katasztrófa, valójában folyamatosan eggyel kevesebben voltak a pályán vele, teljesen használhatatlannak bizonyult. Nem tudta felvenni a ritmust, képtelen volt alkalmazkodni a sokpasszos játékhoz, leginkább elcselezte vagy elrontotta a helyzeteket.

Tovább is adták a Bayernhez kölcsönbe, a 120 milliójához képest bagóért. Joggal mondhatjuk, a Coutinho-Barca-biznisz minden idők egyik legkataszrofálisabb futballüzlete, anyagilag kész ráfizetés. Pláne, hogy a 120 millió után még több 3-5 millió eurós tétel is ment a Liverpoolnak: a Barcelona két bajnoki címet és egy Spanyol Kupát behúzott, így az angolokat további sikerdíjak illették. Sőt, mivel Coutinho még mindig a Barca tulajdona, előfordulhat, hogy a továbbiakban is kap még utána pénzt a Liverpool.

Antoine Griezmann, Atletico Madrid - Barcelona, 120 millió euró, 2019.

A Barcelona nem lassít, 2017. és 2018. után 2019-ben is kicsengetett egy emberért 100-nál is több milliót. A francia Anotine Griezmannt kivásárolták, vagyis az Atleticót megkerülve szerződtették. Volt egy kis botrány is ebből, de a madridiak épp a napokban vonták vissza a Barcelona elleni feljelentésüket, megszerzése tehát szabályosan történt. A világbajnok francia egy tétmeccset játszott eddig új csapatában, azt 1-0-ra elbukták. Hogy beválik-e, még a jövő zenéje.

Kylian Mbappé, Monaco-PSG, 135 millió euró, 2017.

A francia futball erejét jelzi, hogy Pogbán, Dembelén és Griezmannon kívül van még egy francia a százasok listáján, Kylian Mbappé. Aki meg is érte az árát, a PSG-ben első szezonjában belejött, a másodikban brillírozott. Valószínűleg Messit is megelőzte volna bajnoki gólokban, ha kevesebbszer állíttatja ki magát. Azon kívül, hogy néha elszáll az agya, a még mindig csak 20 éves csatár nagy vétel volt, és - kicsit előreszaladva - ő lehet az, aki Neymar 222 millióját egyszer, pár éven belül megdöntheti.

Jelenleg ő a világ legértékesebbnek tartott futballistája, 200 millió eurót ér

a szakértő Transfermarkt.de szerint, ám ez nagyon visszafogott becslés. Kijelenthető, ha klubot vált, akkor csak Neymarnál drágábban teszi. A Monacónak fizetett 135 millióval már így is második a listán, ami ráadásul 180 millióig kúszhat fel a különböző teljesítményalapú pluszjuttatások miatt.

Joao Felix, Benfica - Atletico Madrid, 126 millió euró, 2019.

A 19 éves fovista a futballtörténet második legdrágább tinédzsere lett Mbappé mögött, amikor az Atletico a Griezmannért kapott pénzt egy az egyben ráköltötte. Nem véletlen a bizalom, a portugál pazar bemutatkozó szezonnal érkezik, a Benficával bajnok lett, összesen 20 gólt rámolt be, pedig nem is középcsatárt játszott. Az Atleticóban egy meccset játszott, azt megnyerték 1-0-ra a hétvégén. Ha jósolnunk kell: valószínűleg Mbappéhez hasonlóan be fog válni, és neki is hamarosan esélye lesz megdönteni a Neymar-rekordot.

Eden Hazard, Chelsea-Real Madrid, 100 millió euró, 2019.

A Real hat év után szállt vissza a 100 milliós vonatra, amikor Perez elnök két hónapja Eden Hazard-t igazolta le Angliából. A 28 éves középpályás előző szezonbeli formája után még akciósnak is mondható ennyiért, volt chelsea-s edzője, Maurizio Sarri szerint kétszer ennyit ér. Ronaldo és Bale előtte bejött a Madridnak, kiderül majd, a 100 milliós nyomást ő hogyan dolgozza fel. A Madrid az előszezonban pocsékan játszott, de az első bajnokiját simán megnyerte Vigóban 3-1-re. Hazard feladatai most jönnek, kora alapján ebben az idényben kell a legjobbnak lennie.

Cristiano Ronaldo, Real Madrid - Juventus, 100 millió euró, 2018.

Cristiano Ronaldóval kezdtük, Cristiano Ronaldóval is zárjuk: a Madrid 10 éve közel 100 milliót, a Juventus egy éve viszont pontosan ennyi eurót perkált le érte. Az már biztos, hogy a Realnak megérte, sőt, egy év után az is kimondható, hogy a Juvénak is. Még akkor is, ha 33 évesen vették meg. Ennyit adni egy ilyen idős futballistáért papíron botorságnak tűnne, de nem Ronaldo esetében. A Transfermarkt szerint még mindig, 34 évesen is 90 milliót ér. Nem Ronaldo lenne, ha Neymar rekordjával kapcsolatban nem jegyezte volna meg: érte 25 évesen a mai világban 300 millió eurót fizettek volna.

A 10 transzfer összesítve: