Kedvező, de rém szenvedős 0-0-t játszott a Fradi az EL-ben

A Ferencváros a BL-selejtezőkből kiesett a Dinamo Zagreb ellen, de ezzel is az Európa Liga playoffkörébe jutott, amelyben ha kiveri a litván Suduvát, főtáblás lesz a második számú európai futballkupában.

A litván bajnok otthonában játszották az első meccset, csütörtök este. A hazaiak jó kezdtek, alig másfél perc után kellett a fradis Dvalinak becsúszni nagy helyzetben, hogy ne kapjon gólt a magyar csapat. Ezt követte egy épp csak mellé hulló távoli Suduva-lövés, majd Dibusz védett rutinból. Majdnem 20 perc kellett, hogy az FTC mutasson valamit, Sigér lőtt kapásból, 18 méterről, nem sokkal, de azért mellé.

20 perc után ébredt a Fradi

Az első félidő második fele a Ferencvárosé lett, Tokmac rosszul találta el a labdát, Zubkov nagyon messziről jól, de az ő kísérlete is mellé szállt. A legnagyobb magyar lehetőség a félidő lefújása előtt Skvarka előtt adódott, Tokmac jól megnézte, visszagurította neki a labdát a 16-os vonalára, de a csatár borzalmasan találta el, a kapus lehajolt, és felszedte.

Szünet után a Fradi kezdett jobban, Heister eresztette meg az első életerős lövést, kiszorított helyzetből nem volt könnyű dolga, de legalább a litván kapusnak kellett egy rendeset is védenie. Tokmac lövését ő is csak nézte úgy egy perc múlva, nagyon fölé ment.

A Fradi nyíltabb játékát gyorsan felismerte és kihasználta a Suduva, és újra átvette az irányítást, gyorsan visszatámadt a magyar csapat akcióféléi után. Helyzetet viszont ők sem tudtak összehozni a 60. percig.

A 66. percben cserélt Rebrov Fradi-edző, a megjátszhatatlan középcsatár, Franck Boli helyére Priskin Tamást állította be. (Gyorsan kiderült, nem sok haszna volt a cserének, Priskin sem tudott hozzátenni a játékhoz.)

A Fradi a hajrában nyomott, sikertelenül

Az FTC nagyjából át is vette a kezdeményezést a 70. perc környékén, öt perccel később Tokmac meg is dolgoztatta a kapust, szépen csavart a bal alsóra a Fradi-csatár, de az ellenfél leért a labdára.

Négy perc múlva megint Tokmac lőtt, a kapus nyert ezúttal is. De biztató volt, hogy az utolsó 10 percre elfáradtak a litvánok.

Fotó: Toms Kalnins / MTI / EPA

Négy perccel a vége előtt Heister ki is használta ezt, szépen betört két védő között balösszekötőben, de 12-13 méterről borzasztóan találta el, nagyon mellé ment a labda. A 89.-ben Dvali csúsztatott kapura szöglet után, de Ivan Kardum ezt is biztosan fogta, jól védett a litvánok kapusa. Harakin lőtt távolról már a hosszabbításban, Kardum ezt is simán leszedte.

Küzdelmes döntetlen lett a vége Litvániában, aminek az ottani bajnokcsapat örülhet jobban. A Fradi ellenfele elfáradt a hajrára, de nagyjából simán húzta ki 0-0-val.

Kedvező helyzetben a magyar futballbajnok a visszavágóra: ha itthon nem nyer, tényleg nem sok keresnivalója van az Európa Ligában. Más kérdés, hogy a Suduvának sem lenne, csapatuk csak a bedobásokra és a pontrúgásokra játszott, ennél gyengébb ellenféllel nem találkozott a Ferencváros ezen a nyáron, az európai selejtezőkben.

Jövő csütörtökön este nyolckor kezd a Fradi-stadionban a visszavágó.

