Figyelmeztető lövésekkel állították meg a svájci rendőrök a szerb ultrákat

Nem jó most Horvátországban magyarnak lenni, Futács után a Hajduk másik magyarját is megtalálták.

A norvég és az orosz csapat is kikapott idegenben a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező negyedik fordulójának első mérkőzésén.

Súlyos szurkolói rendbontások övezték a szerdai Young Boys–Crvena zvezda playoffmérkőzés első találkozóját a Bajnok Ligája selejtezőjében. Az MTI híre szerint a vendégcsapattal érkező szerb futballhuligánok megfékezéséhez a svájci rendőrség közbelépésére volt szükség a mérkőzés előtti és utáni összetűzések során.

A Crvena zvezda több száz fős – gyűjtőnevükön Delijének nevezett – ultracsoportjai már a stadionhoz érve is jelentős gondokat okoztak, többektől támadó eszközöket, fegyvernek alkalmas tárgyakat koboztak el, illetve voltak, akik hamis jegyekkel próbáltak meg bejutni a meccsre.

A stadionhoz vonuló vendégdrukkerek útjuk során több embert bántalmaztak, a Crvena zvezda szélsőséges szurkolóinak megfékezésére a rendőrségnek figyelmeztető lövéseket kellett leadnia.

A mérkőzést övező összecsapásokban öten megsérültek, három rendbontó szerb szurkolót pedig letartóztattak. A rendőrségnek a 2-2-re végződött találkozót követően is többször, még éjfél után is be kellett avatkoznia a fel-fellángoló összecsapások, rendbontások miatt.