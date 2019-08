Lewandowski mesterhármasa biztosította be a Bayern első idei győzelmét

Robert Lewandowski mesterhármasával 3-0–ra nyert szombaton a Bayern München a Schalke 04 otthonában, így a meglepő Hertha elleni döntetlen után a címvédő megszerezte első győzelmét.

A Bayern hamar megmutatta, hogy esélyt sem akar adni az ellenfelének, ebből pedig már a 20. percben gól is lett: Lewandowskival szemben szabálytalankodtak a tizenhatoson belül, a lengyel csatár pedig magabiztosan értékesítette az ezért megítélt tizenegyest. Még a félidő előtt meglehetett volna a második gól is, de Tolisso nem találta el a kaput, így 45 perc után a nagy nyomás ellenére csak 1-0 volt az eredmény.

A második félidőben aztán ismét Lewandowski villant meg, egy 25 méteres szabadrúgásból lőtt óriási gólt, Nübel kapus hiába nyújtózkodott, ezt a lövést nem érhette el.

Szűk negyed órával később aztán a Schalke lendült támadásba, több nagy helyzetük is volt, de egyikből sem szereztek gólt, Lewandowski viszont a hajrában harmadjára is betalált: ezúttal mezőnyből volt eredményes Coman passza után. A meccsen egyébként bemutatkozott a Barcából kölcsönbe érkezett brazil Coutinho is, a második félidőben küldte őt pályára Niko Kovac.

A nap többi meccsén a magyar válogatott Szalai Ádám nélkül felálló Hoffenheim 3-2-re nyert a Werder Bremen ellen, a tavalyi év meglepetéscsapataként feljutó Union Berlin pedig megszerezte első pontját, miután a hajrában összeszedett piros lappal együtt is 1-1–et játszott az Augsburggal.

