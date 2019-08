A Chelsea megszerezte első győzelmét Lamparddal

Megszerezte első győzelmét Frank Lampard irányítása alatt a Chelsea, miután a Premier League harmadik fordulójának szombati nyitómeccsén 3-2–re verték az újonc Norwich City csapatát. Lampard ráadásul közvetlenül a meccs előtt változtatni kényszerült a kezdőjén, miután Pedro megsérült a bemelegítés alatt, a helyére beálló Ross Barkley-val pedig az elmúlt 25 év legfiatalabb átlagéletkorú kezdője szerezte meg az egykori klublegenda első győzelmét.

A Chelsea már a meccs legelején bekezdett, Tammy Abraham a harmadik percben betalált egy gyönyörűen kijátszott akció végén, a hazai csapat aztán gyorsan válaszolt: a finn csodacsatár Teemu Pukki középre tett labdáját Todd Cantwell lőtte közelről a kapuba.

A gyors gólváltást követően sem ült le a mérkőzés, a 17. percben Pulisic tette oda a labdát Mount elé, aki becselezte magát középre, innen pedig már tisztán lőhetett, és nem is hibázott. Szűk negyed órával később aztán megint kiegyenlített a Norwich, ezúttal Pukki kapott jó labdát, és ugyan Kepán megpattant a lövése, a labda végül így is a hálóban landolt.

Pukki egyébként ezzel már az ötödik gólját lőtte az idei szezonban – három forduló alatt ennyi gól utoljára Edin Dzekónak jött össze még 2011-ben –, amivel jelenleg a góllövőlistát is vezeti az újonc csapat finn csatára. A második féldiőben ugyanakkor kicsit megtorpant a Norwich City, ezt pedig a Chelsea ki is használta: remekül játszottak, a 69. percben pedig Tammy Abraham egy kiváló felívelt labda után indult meg, és lőtte be csapata harmadik gólját.

