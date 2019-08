4-0-s kiütéssel indult a Conte, Lukaku páros az olaszoknál

Remek formában kezdte a Serie A 2019-20-as szezonját az Internazionale, ami 4-0-ra ütötte ki az első forduló hétfő esti zárómeccsén a Leccét. Ez a meccs volt a vezetőedző Antonio Conte visszatérése az olasz bajnokságba, utoljára 5 éve ült Serie A-csapat kispadján, akkor a Juventust irányította, majd előbb az olasz válogatott, aztán a Chelsea edzője lett.

A 4-0-s kiütés Conte szempontjából plusz jelentőséggel bír, hiszen pont a mostani ellenfél Leccénél kezdett játszani még 1985-ben a felnőttek között, de hat idény után a Juventushoz igazolt.

A mérkőzésen mutatkozott be a Seria A-ban és így az Internazionaléban is a belga válogatott Romelu Lukaku, aki egyből be is talált – csapata harmadik gólját lőtte könnyű helyzetből, egy kipattanó labda után.

A meccs legnagyobb gólját Antonio Candreva lőtte a 84. percben egy nagyjából 30 méteres bombával, beállítva a 4-0-s végeredményt. Előtte, illetve Lukaku előtt Marcelo Brozović és Stefano Sensi voltak még eredményesek.

Inter-Lecce 4-0

interlecce