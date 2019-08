A válogatott sajtótájékoztatóján jelentette be Rossi Szalai klubváltását

A kerethirdetés mellett váratlan bejelentést is hozott Marco Rossi, a magyar futballválogatott kapitányának hétfői sajtótájékoztatója, Rossi ugyanis a Montenegró elleni barátságos meccs és a Szlovákok elleni Európa-bajnoki selejtezőre behívott játékosok névsora mellett azt is elárulta, hogy Szalai Ádám elhagyja a Hoffenheim csapatát, a transzfer részleteit pedig majd kedden jelentik be.

Vagyis egyelőre nem tudni, hogy hova igazol a 31 éves, 56-szoros válogatott csatár, aki 2014 után távozik a Hoffenheimtől. Szalai iránt korábban török csapatok érdeklődtek aktívan, de könnyen lehet, hogy nem keletre, hanem nyugatra igazol a Hoffenheimtől, legalábbis a legfrissebb pletykák szerint a Feyenoord játékosa lehet.

Újonc a keretben

Rossi a kerethirdetés kapcsán elmondta, hogy most könnyebb dolga volt a lista összeállításával, mint egy éve, mert most szinte mindenki játékban van, ugyanakkor annyi mérkőzést még nem játszottak a futballisták, hogy esetleg több új labdarúgó is meghívót kapjon. Így is került újonc a keretbe, a Ferencváros európai kupaselejtezőin stabil játéklehetőséghez jutó Sigér Dávid személyében, de ott lesz a keretben a nemrég csapatot váltó, majd megsérült Nagy Ádám is, aki úgy fest, Szlovákia ellen már újra játszhat majd. Sigér egyébként pont Nagy sérülése miatt, biztosítékként került a keretbe.

A Szlovákia elleni mérkőzés életbevágóan fontos, és nagyon jól tudom, mit jelent Magyarország számára. Addig azonban még vár ránk egy felkészülési meccs Montenegróban, először erre összpontosítunk. Az egy olyan mérkőzés lesz, amely útmutatást adhat nekem a játékosok állapotáról, és megengedi, hogy kísérletezzek egy picit, és pályára küldhessek olyan futballistákat, akik korábban kevesebbet játszottak

– idézte az MTI Marco Rossit, aki hozzátette, hogy Montenegróban is a győzelem a cél.

A magyar válogatott jövő csütörtökön, szeptember 5-én Montenegróban játszik felkészülési mérkőzést, négy nappal később pedig Szlovákiát fogadja Európa-bajnoki selejtezőn a Groupama Arénában. A kerettagok egy hét múlva találkoznak Telkiben, majd jövő szerdán utazik a csapat Podgoricába.

A magyar válogatott kerete

kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Kovácsik Ádám (Mol Fehérvár FC)

védők: Baráth Botond (Sporting Kansas City), Bese Barnabás (Le Havre), Ferenczi János (Debrecen), Kádár Tamás (Dinamo Kijev), Korhut Mihály (Arisz Szaloniki), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Lovrencsics Gergő (Ferencvárosi TC), Willi Orbán (RB Leipzig)

középpályások: Gazdag Dániel (Budapest Honvéd), Holman Dávid (Slovan Bratislava), Kleinheisler László (NK Osijek), Kovács István (Mol Fehérvár FC), Nagy Ádám (Bristol City), Pátkai Máté (Mol Fehérvár FC), Sigér Dávid (Ferencvárosi TC), Szoboszlai Dominik (Red Bull Salzburg)

támadók: Dzsudzsák Balázs (al-Ittihad Kalba), Holender Filip (FC Lugano), Nagy Dominik (Legia Warszawa), Németh Krisztián (Sporting Kansas City), Sallai Roland (SC Freiburg), Szalai Ádám (Hoffenheim), Varga Roland (Ferencvárosi TC)