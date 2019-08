A kórházi ágyból ment csapata meccsére a Bologna leukémiás edzője

Támogass te is!

Támogass te is!

Támogass te is!

Támogass te is!

Megható jelenettel kezdődött a vasárnapi Verona-Bologna olasz bajnoki futballmérkőzés. A közönség állva tapsolta a vendégek edzőjét, Sinisa Mihajlovicot, akit júliusban leukémiával diagnosztizáltak, és 41 nap kórházi kezelés után találkozott most csapatával. A felvételen jól látszik, hogy a keménységéről ismert korábbi játékos alig tudja visszatartani a könnyeit a fogadtatásakor.

Az olasz Gazetta cikke szerint az utolsó pillanatig meglepetés volt a bolognai játékosok számára is, hogy Mihajlovic ott lesz rögtön az első fordulóban. A csapat vezetősége egészen addig titokban tartotta a szerb edző érkezését, amíg meg nem jelent autójával a veronai hotelben, ahonnan elindultak a stadionba.

Mihajlovic másfél hónapot feküdt kórházi ágyban, kemoterápiás kezelést kapott, ami nagyon megviseli a szervezetet, mégis naprakész volt a játékosokkal kapcsolatban, mivel tévén keresztül mindvégig követte a csapat felkészülését.

A szerb edző a júliusi edzőtábor előtt egy nappal erősítette meg az olasz sajtóban elterjedt hírt, hogy súlyos betegséggel diagnosztizálták, és a kemoterápiás kezelést azonnal el kell kezdeni. Így nem tudott csapatával tartani a felkészülés alatt, de megígérte nekik, hogy a szezon kezdetére visszatér.

Egy dolgot tisztázzunk, bármi történjék is Mihajlovic marad a Bologna edzője. Nincs és nem is lesz semmi változás. Ő marad velünk, mi pedig maradunk az ő oldalán, bármi történjék is"