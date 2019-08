Homofób rigmusokat hallott, megállította a meccset a brazil bíró

Ők csak kiadják a reklámfelületet, és amúgy is pont partnert váltanak. Az nem derül ki, hogy problémásnak tartják-e a reklámokat.

Megszakította az egyik nagy brazil futballrangadót, a Vasco da Gama-Sao Paulót Anderson Daronco játékvezető, mert homofób bekiabálásokat hallott a közönségtől - írja a Deadspin.

A bíró meccs közben ment ki Vanderlei Luxemburgo Vasco-edzőhöz, szólt neki, hogy tegyen valamit, hogy közönségük befejezze az ellenfél efféle sértegetését. Luxemburgo kézjelekkel meg is próbálta lehiggasztani a szurkolókat, valószínűleg sikerült.

Durante o segundo tempo, Daronco avisa e Luxemburgo pede para torcida do Vasco parar com os cantos homofóbicos pic.twitter.com/EfmrtaXl3B — globoesportecom (@globoesportecom) 2019. augusztus 25.

Daronco a futballbírók egyik új jogkörét használta ki, a FIFA szabályai szerint a homofób rigmusok ellen felléphetnek, akár végleg félbe is szakíthatják a meccset. Erre még nem került sor - a Vasco-Sao Paulo is folytatódott -, de Brazíliában a bírói jelentés után egy sportbíróság így is 3 pont levonással sújthatja a Vascót, ha azt érzi szükségesnek.

A Vasco 2-0-ra nyerte a mérkőzést.

Pár hete Franciaországban egy másodosztályú bajnoki állt le hasonló okokból, de ott is folytatták a játékot.