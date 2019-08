Befutott a végső Barcelona-ajánlat Neymarért

Támogass te is!

Minden idők egyik leghosszabb futball-szappanoperája húzódik immár több mint két hónapja a Paris Saint-Germain és a Barcelona, illetve a Real Madrid között: a Neymar-ügy.

A brazil szupersztár, miután tavasszal másodszor is súlyosan megsérült, így napokkal a kezdés előtt bukta a hazájában rendezett Copa Americát, azaz a dél-amerikai válogatottak kontinensbajnokságát, elhatározta, hogy vált, és elhagyja a PSG-t.

Neymar pocsék két szezonon van túl, mióta 2017 nyarán világrekordot jelentő 222 millió euróért cserébe elhagyta a Barcát, és Párizsba igazolt. A két őszi idénye remek volt, de mindkétszer sérülésekkel teli tavasz követte számára, miközben csapata nélküle mindkétszer csúnyán kibukott a Bajnokok Ligájából. Tetézte ezt Neymarnak a tavalyi világbajnokság kudarca, amikor már a nyolc között búcsúztak a válogatottal.

Vagyis nagyon kevés jött össze abból az álomból, amelyre Neymar Párizsban számított, a Copa előtti sérüléssel pedig végképp padlóra került. Úgy érezhette,

ahol 2017-ig, négy szezon alatt mindent megnyert, amit a futballban lehet, és közben, 2016-ban a brazilokkal még az olimpiát is, ráadásul Rióban.

Csakhogy a visszaváltás rettentően nehéznek ígérkezett, 222 millió eurót egyetlen futballistáért a PSG-n és a szintén arab biliárdosok vezette Manchester City-n kívül más klub nemigen engedhet meg magának. A futballklubot birtokló katariak pedig gyorsan kinyilvánították: hajlanak az üzletre, de kizárt, hogy áron alul elengedjék legjobb játékosukat.

A Barcának nem volt, és nem is akart 200 milliót költeni, így kezdődhetett az - ahogy a spanyoloknál mondják -, "trükközés", amikor játékoscserével pótolják a hiányzó milliókat.

Griezmann miatt is húzódik eddig

Az ügyletet bonyolította, hogy a Barcelonának Neymar előtt volt egy prioritása, Antoine Griezmann. A franciát ugyanúgy kivásárolta a Barca, mint ahogy a PSG kivásárolta tőle anno Neymart, és az Atletico sem viselte jól, hogy végig kellett néznie, ahogy elviszik legjobbját. Ráadásul áron alul, Griezmann kivásárlási záradéka július 1-ig 200 millió euró volt, aznap visszaesett 120 millióra, és a Barcelona akkor lépett. Majdnem július közepéig húzódott a jóval egyszerűbbnek tűnő Griezmann-ügy, az Atletico fel is jelentette a katalán klubot a spanyol futballszövetségnél, de végül átment a világbajnok átigazolása, és a madridiak is visszavonták követeléseiket, illetve a feljelentést is.