Az ország első futballakadémiáján vendégmunkások laknak

Nem nevezték soha akadémiának, de ugyanazt a funkciót töltötte be, mint a jelenlegi bentlakásos futballakadémiák Felcsúttól Debrecenig. Csak nem mostanában, hiszen 1975-ben iskolázták be az első évfolyamot.

Az úttörőnek számító pacsai modell országos hírű lett, a zalai települést feltette a térképre. Az volt a terv, hogy visszaadják a grundot a gyerekeknek. Az alapítók látták az egykor nagy presztízsű Labdarúgás című, havonta megjelenő szaklapban, hogy a Milannak is van egy bázisa közel a városhoz.

A hazai élvonalba 1973-ban feljutó Zalaegerszeg egyik legkomolyabb háttértámaszát a környékbeli falvakban született gyerekek jelentették, ami még inkább erősítette, hogy nagy szükség lesz egy ilyen intézményre.

Komoly felvételi volt, kiválasztás, az edzők járták a falvak pályáit, és kiszúrták a tehetséges gyerekeket. A legszebb években ötven gyerek volt a kollégiumban. Már a délelőtti tanítás előtt volt egy kis mozgás, aztán a tanórák után tanulószoba, majd négy órától jöhetett a futballedzés.

Az intézményből először Halász István jutott el az élvonalig - természetesen ZTE-játékos lett -, a legnagyobb karriert Herczeg Miklós futotta be, a csatár egészen a válogatottságig vitte Győrben, és az 1996-ban olimpiára jutó csapatban is szerepelt. Atlantában a brazilok ellen is futballozott, az egyik leggyorsabb szélsője volt a hazai bajnokságnak és a válogatottnak is.

Pacsa egyébként 1700 lakosú, 30 kilométerre van Zalaegerszegtől. A település már nem bírta kigazdálkodni az intézmény 10 milliónál is többe kerülő fenntartását, a felügyelő tanári fizetéseket, és a gyerekek is szépen lassan fogytak. A ZTE-vel már 1991-ben megszűnt a kapcsolat.

Miközben az akadémiák jelenleg több mint egy milliárdos támogatásban részesülnek 2011-től, állami pénz Pacsára nem jutott. Ezért abban az évben kénytelenek voltak bezárni.

Az épület éveken át üresen állt, mostanra munkásszállóvá alakították át.

Az élvonalba idén visszajutó Zalaegerszeg a Puskás Akadémiát fogadja fél nyolctól, először játszhat hazai pályán ebben a szezonban. A csapatban várhatóan egy saját nevelésű játékos lesz, Babati Benjámin.