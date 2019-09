A Vasashoz igazoló Torghelle be fogja bizonyítani, hogy hiba volt leírni

"Az elmúlt évtized egyik legeredményesebb magyar támadóját igazoltuk le - Torghelle nálunk folytatja!" – értesítette szurkolóit az örömhírről a magyar labdarúgó-bajnokság másodosztályában szereplő Vasas honlapja vasárnap.

A közlemény szerint a klub a nap folyamán megállapodott Torghelle Sándorral, így a 42-szeres válogatott a Vasasban folytatja pályafutását. Az eddigi karrierje során több mint 150 gólt szerző támadóval 1 éves szerződést kötött az angyalföldi csapat. Torghelle Sándor leigazolásáról Domonyai László klubigazgató elmondta:

"Torghelle Sándor egy olyan labdarúgó, aki egész pályafutása alatt példát mutatott profizmusból, sport iránti alázatból, küzdeni tudásból, határtalan győzni akarásból. Személyében egy olyan karakter csatlakozott a csapatunkhoz, aki nem csak a mérkőzéseken jelenthet erősítést, hanem fiatal játékosainkat a pályán kívül is hozzásegítheti a fejlődéshez."

– a klubigazgató gyanakkor arra is utalt, hogy a 37 éves támadóval nem feltétlenül kezdőként számolnak.

"Mindannyian emlékszünk arra, hogy volt már a Vasasban nem is egy olyan labdarúgó, aki góljaival csereként, általában a második félidőben segítette a csapatot a sikerekhez, és akinek pályára lépését éppen ezért alig várták a szurkolók."

A játékos a szerződés aláírása után így beszélt új csapata szurkolóihoz:

"Azt hiszem, talán nem kell bemutatkoznom a Vasas-szurkolóknak, hiszen eddigi pályafutásom alatt minden klubomban ugyanazt és ugyanúgy tettem. Arra számíthat mindenki, hogy 37 évesen is ugyanolyan elszántsággal, győzni akarással és intenzitással játszom majd a Vasas mezében, mint tettem azt korábban bármikor ellenfélként a Vasas ellen. Soha nem akartam más lenni, mint aki vagyok, nem tudtam és nem is akartam kibújni a bőrömből, most sem teszem."

Miért választottam a Vasast? Mert sikert akarok, úgy akarom befejezni a pályafutásomat, hogy egy sikeres Torghelle Sándor képe maradjon meg a szurkolókban. Nagyon komoly motiváció és hihetetlen bizonyítási vágy dolgozik még bennem mindig.

Torghelle azt is elmondta, hogy bár NB II-es csapathoz szerződött, nem lehet kérdés, hogy a célja az NB I-ben győztes meccset játszani a Vasas mezében. A klubot már figyelte az elmúlt hónapokban, és úgy látja mindenki együtt dolgozik a sikerért.

"Tisztában vagyok azzal, hogy a koromból adódóan már nem feltétlen főszerep vár rám, de ezzel együtt tudok élni, és ott fogok segíteni, ahol és amikor tudok – erősítette meg a klubigazgató által korábban mondottak Torghelle, aki a tőle várt harciassággal tekint az előtte álló feladatokra.

Úgy gondolom ez a fiatal csapat a mindennapokban talán kaphat segítséget egy olyan rutinos harcostól, mint amilyen én vagyok. A pályán és a pályán kívül is mindent beleteszek majd ebbe a történetbe, ahogyan ezt mindig is tettem. Szanyó Károly elmondta milyen szerepet szán nekem, megbeszéltük mik az elvárások.

Amikor 15 percet kapok, akkor abban a 15 percben akarom és fogom bebizonyítani, hogy Torghelle Sándort hiba volt leírni, lehet még velem számolni, és még mindig oda kell rám figyelni.

Torghelle a Honvédban debütált az NB I-ben, majd az MTK-tól került a Premier League-ben szereplő Crystal Palace-hoz. Később volt a Panathinaikosz, a PAOK, a Jena, az Augsburg és a Düsseldorf légiósa is. Hazatérését követően játszott a Honvédban, a Videotonban és az MTK-ban. A válogatottban 42 mérkőzésen 11-szer volt eredményes.