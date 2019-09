A Napoliban folytatja a Tottenham BL-hőse

A Napoli labdarúgó-csapata hivatalosan bejelentette, hogy leigazolta Fernando Llorentét, a spanyol válogatott világ- és Európa-bajnok játékosát. A 34 éves csatár ingyen lett az olasz bajnokságban szereplő, elmúlt két szezonban egyaránt ezüstérmes klub játékosa.

Llorente az Athletic Bilbao színeiben lett ismert labdarúgó és került be a spanyol válogatottba, tagja volt a 2012-ben az Európa-liga döntőjébe jutott csapatnak is, majd a Juventus játékosa lett, a klubbal 3-szor megnyerte az olasz bajnokságot, ezt követően a Sevillához került és nyert a klubbal Európa-ligát, az elmúlt két idényben pedig az angol Tottenham Hotspurt erősítette.

Llorentének döntő érdemei voltak a Tottenham 2019-es BL-döntőbe jutásában, a Manchester City elleni negyeddöntő visszavágóján nyújtott teljesítményével pedig a drámai körülmények közt eldőlő mérkőzésnek emléket állító "Allez, allez, allez" (álé, álé, álé) című szurkolói dalba is bekerült a neve.

City thought they won it, but Tottenham pulled it back

Wanyama in the middle, Llorente in attack

Sterling scored the winner, the Etihad went mad

The ref went to the camera, but it was disallowed

Allez, Allez, Allez

Magyarul kb:

A City azt hitte győzött, de a Tottenham visszahozta,

Wanyama középen, Llorente a csatársorban,

Sterling belőtte a győztest, az Etihad felrobbant

A bíró elment megnézni, és a gólt visszavonta,

Álé, álé, álé

A csatár az Ajax elleni visszavágón is jelentős szerepet játszott a mérkőzés és a párharc állásának megfordításában, a döntőben viszont ő sem tudott segíteni a Liverpool ellen vereséget szenvedő csapatán, amelyben két év alatt – főként csereként játszva – 13-szor volt eredményes.

Llorente kétéves szerződést írt alá a nápolyiakkal, ahol Carlo Ancelotti irányításával dolgozik majd.

(Borítókép: Fernando Llorente. Fotó: Soccrates Images / Getty Images)