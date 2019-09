Dárdai nélkül máris kieső helyen a Hertha

Három forduló után kieső helyen áll a Hertha BSC a Bundesligában, a Bayern München elleni biztató szezonnyitó döntetlen után két 3-0-s vereség jött. A Wolfsburg Berlinben nyert, a Schalke hazai stadionjában szedte szét az új Ante Covic csapatát. Az utánpótlásból érkező edzőről a fogadóirodák úgy gondolták, hogy az egyik legesélyesebb a menesztésre, és az eddigi jelek erre is mutatnak.

Dárdai Pállal a Hertha egyszer sem állt kieső helyen a szezon elején, a játékosok nem érezték a rossz rajt okozta nyomást, épp ellenkezőleg.

A Hertha 2014-ben állt egy ponttal három forduló után, akkor a holland Jos Luhukay volt az edző, akit 2015. februárban cseréltek le a magyar trénerre. Akkor 2 forduló után voltak a vonal alatt, utána nyugodtabb időszak következett.

Dárdait most fizeti a klub, mert még januárban hosszabbítottak, aztán volt egy rosszabbul sikerült időszak, miután abban állapodtak meg, távozik a szezon végén, és 2020 nyarán majd az utánpótlásba tér vissza. Werner Gegenbauer elnök könnyek közt búcsúzott el tőle.

A Herthára a válogatott szünet után várnak - elvileg - könnyebb meccsek, akkor az utolsó helyezett Mainzhoz mennek, utána az egyik újonc Paderbornt fogadják, majd a másik újonchoz, a Kölnhöz látogatnak. Utána pedig a Düsseldorf megy Berlinbe, aztán megint jön a válogatott szünet.

Ebben a négy fordulóban kellene összekapnia magát a Herthának.

Dárdai azért is nyomta meg rendszerint az első néhány meccset, hogy jó legyen az öltöző hangulata, egy rossz rajt után ugyanis nehéz hitet adni a játékosoknak. Covicra most ez a feladat vár, fel kell ráznia egy korosodó Ibisevicet, a pocsék formában lévő Niklas Starkot is fel kellene hoznia, akiért a Roma 20 millió eurót sem sajnált volna kifizetni.

A Hertha ezen a nyáron többet költött, mint Dárdai négyéves időszakában összesen, csak Dodi Lukebakióért kifizettek 20 millió eurót a Watfordnak, ami nyomás alá helyezte nemcsak Ante Covicot, hanem Michael Preetz sportigazgatót is, aki nem volt igazán jó viszonyban a magyar edzővel.