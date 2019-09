Utolsó gólokat keresünk, egy újabb kemény kvíz

Szeptember hatodikán, pénteken másodszor tartják meg meg a Futball éjszakája nevű rendezvényt, amikor az ország több városában egyszerre nyílnak meg a stadionok, klubmúzeumok.

A fő helyszín ezúttal a Vasas pálya lesz, a nemrég átadott Illovszky Stadionban mérkőzik meg egymással a színész és az újságíró válogatott, emellett a Vasas és az Újpest is edzőmeccset játszik. A Puskás Stadion is megnyitja kapuit, oda is benézhetnek a drukkerek.

A vidéki klubokkal kapcsolatos első kvíz, és nem túl könnyű kérdések után, most jöjjenek a fővárosiak.