Álomkezdés után fájdalmasan kapott ki a válogatott

A magyar labdarúgó-válogatott kapitánya, Marco Rossi tavaly szeptemberi bemutatkozása óta most először irányította úgy csapatát, hogy nem volt semmilyen tét. Nyugodtan próbálgathatta játékosait, kísérletezhetett kedvére.

Az olasz szakember egy olyan kezdőcsapatot választott ki, amelyik vélhetően ebben az összeállításban még egyszer nem lesz a pályán. 4-3-3-as formációban kezdte a meccset.

Rossi terve ugyanis egyértelmű volt, legjobbjait pihentesse a szlovákok elleni hétfői meccsre, illetve formába hozza azokat, akik nem a legjobb állapotban érkeztek. Az Amerikából hazatérő Németh és Baráth is kezdett. Utóbbi ahányszor ott volt a magyar csapatban, egyszer sem kaptunk ki. A félidőben lecserélték, vagyis neki továbbra sincs vesztes meccse, a csapatnak viszont igen.

A meccs eseményeit itt nézheti végig.

A 96. másodpercben egy gyors magyar támadás góllal fejeződött, és olyan benyomást keltett a csapat, mintha már évek óta együtt játszanának. Az előrehúzódó balhátvéd, Korhut Mihály gyorsította fel a támadást, a középről kimozgó Németh Krisztiánt indította. Németh Nagy Dominikot hozta játékba, aki betört a bal oldalon, és középre adta, Holendernek pedig nem volt nehéz dolga hat méterről a kapuba passzolnia a labdát.

A negyedik percben jártunk, amikor Holman Dávid 26 méteres szabadrúgása után a kapufát súrolta a labda.

Kleinheislernek is volt egy lövése, egyértelműen jobban kezdett Magyarország, de a második találatot nem sikerült elérni. A 25. percben Dibusznak kellett nagyot védenie Marusic lövésénél, hogy a hazaiak ne egyenlítsenek.

A 32. percben a Fradi kapusa is tehetetlen volt, amikor Beqiraj cselezgetett a tizenhatoson belül, kiszorított helyzetből inkább visszagurított, Szavicsevics nem akarta lőni, sarokkal az érkező Koszovics elé tette a labdát, aki 20 méterről okosan a kapu bal oldalába lőtt. Pontos, erős, védhetetlen lövés volt.

A bekapott gól után aktívabb lettek a mieink, Holman fontos helyzetben kilenc méterre a kaputól lövés helyett passzt választott, így az ismételt vezetés elmaradt.

A fordulás után Kovács István és Nagy összjátéka után előbbi lőhetett kapura, de nyolc méterről nem tudta a hosszú sarokba terelni a labdát, a kapus lábáról pattant szögletre.

Rossi Sigért is becserélte, ezzel ő lett Magyarország ezredik válogatott játékosa.

Montenegró az 55. percben cserélte be Mugosát, aki az eddigi selejtezőkön jól mozgott, és eredményes is volt. Ahogy beállt, volt egy jó lövése, később pedig ő lőtte a győztes gólt is. Lang szabálytalankodott vele a tizenhatos sarkánál. Egy kicsit hozzáért, egy kicsit a sarkára lépett, a játékvezető azonnal a büntetőpontra mutatott. Mugosa nem vacakolt, középre lőtte, elég erősen, Dibusz pedig nem tudta beletenni a lábát.

Rossi sokat cserélt - nagyjából kikövetkeztethető, milyen felállást választ a szlovákokkal szemben -, a válogatott alapemberei, Orbán és Dzsudzsák is a pályán voltak már a hajrában, de az egyenlítés nem jött össze. Sőt, a 93. percben Dibusz bravúrja kellett ahhoz, hogy ne menjen be a harmadik. Másodszor is vereséget szenvedtünk a mostani házigazda ellen, Montenegrót 2007-es FIFA-tagsága óta eddig még nem sikerült legyőzni.