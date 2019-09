Kane mesterhármasával KO-zott Anglia

Szinte minden szék a helyén, a fénypróba is megvolt a készülő nemzeti stadionban.

Anglia 4-0-ra verte Bulgáriát futball-Európa-bajnoki selejtezőn és ezzel az A csoport élére is ugrott. Harry Kane mesterhármast szerzett a Wembleyben.

Az angol futballválogatott elég jól startolt a selejtezőkön, első meccsén 5-0-ra verte Csehországot, míg a másodikon Montenegrót 5-1-gyel ütötte ki, benne volt, hogy Bulgária ellen is nagy különbségű győzelmet szerez.

Az első gól a körülményes és túl nyugodt bolgár védelemnek volt köszönhető a 24. percben. A védők a kapuhoz elég közel passzolgattak, miközben két angol csatár letámadta őket. Sterling labdát szerzett a kapufához közel, majd bepasszolt a középen álló Kane-hez.

A második gólját 11-esből rúgta Kane a második félidő elején. A befelé cselező Rashfordot sodorta el óvatlanul Bodurov, ezért járt a büntető. A harmadik angol gólban is rendesen benne volt aztán a bolgár védő, az 55. percben Kane lépett bele a passzába, és már indult is a presszinget alkalmazó angol csapat. Végül Kane is adott középre, Sterling juttatta közelről kapuba a labdát.

A végeredményt Kane a 73. percben állította be, újra egy 11-es lőhetett. Ezúttal vele szabálytalankodtak, a Bodurov helyére beállt Dimitrov rúgott oda neki a 16-oson belül. Kane második büntetőjénél is határozott volt, a bal felső sarokba küldte.

Az angolok tehát három meccs után százszázalékosak, 9 ponttal állnak az A csoport élén, eggyel előzik a már négy meccset játszó Koszovót.

A B csoportban az ukránok hozták a kötelezőt, az ötös leggyengébb csapatát, Litvániát 3-0-ra verték. Ukrajna négy forduló után tízpontos, a csoportja élén áll. Érdekesség, hogy itt pillanatnyilag Luxemburg a második, négy pontja van a mini államnak. Igaz, a szerbek egy, a portugálok két meccsel játszottak kevesebbet.

A H csoportban Izland és Moldova játszott egymás ellen. Az izlandiak 3-0-ra nyertek. Elég sűrű ez a hatcsapatos csoport, négy forduló után három 9 pontos van. Jobb gólkülönbséggel a franciák vezetnek a törökök és Izland előtt.

