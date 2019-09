Cseh futballszurkolók drónnal akarták hergelni Koszovót

A hatóságok közlése szerint Koszovóban nyolc cseh futballszurkolót letartóztattak, akik azt tervezték, hogy egy drónnal berepülnek Koszovó és Csehország futball-Eb-selejtezős meccsére, írja az AP.

A cseh futballszövetség szóvivője, Michal Jurman azt közölte, hogy a főváros, Pristina közelében tartóztattak le hat férfit és két nőt, akik egy „Koszovó az Szerbia" drapériát akartak bereptetni a stadionba. A szurkolóktól késeket és pirotechnikai eszközöket is és rádió adó-vevőket is lefoglaltak.

A hat férfi közül az egyik cseh-szerb kettős állampolgár. A szurkolókat pénteken állították elő, szombat reggel viszont már el is engedték őket.

A meccset erős biztonsági intézkedések előzték meg, a szurkolók csak zászlókat vihettek be a stadionba.

Futballmeccsen az eddig leghírhedtebb drónos incidens a 2014-es Szerbia–Albánia-meccsen történt, akkor egy Nagy-Albánia zászlóval repültek be a stadionba. Ezután elszabadult a pokol, szerb szurkolók lepték el a pályát és kezdtek erőszakoskodni.

A Koszovó–Csehország Eb-selejtezőt a házigazda nyerte 2-1-re. A 16. percben a csehek szereztek vezetést Schick góljával, de négy perc múlva már egyenlített is Koszovó, Muriqi talált be, majd a 66. percben Vojvoda állította be a végeredményt.

(Borítókép: Cseh szurkolók a Koszovó elleni mecsen. Fotó: Florion Goga/Reuters)