Dzsudzsák mondta, eljött az én időm, éltem vele

A magyar futballválogatott 2-1-es vereséget szenvedett Eb-selejtezőn Szlovákiától, Magyarország gólját Szoboszlai Dominik lőtte szabadrúgásból. Ez volt az első találata a válogatottban.

„Nem sikerült a győzelmet megszerezni, a gólomnak örülök, koncentrálunk a következő meccsekre, azokon szerzünk három pontot és jutunk ki az Eb-re. Nagyon akartuk ez t a meccset megnyerni, le a kalappal a fiúk előtt, elég tempós egy ilyen meccs, a szerencse sem volt velünk" – mondta a M4 Sportnak a meccs után.

A 18 éves játékos szabadrúgásgóljáról is beszélt. „Mondtam a Botinak (Baráth) és Besének, hogy úgy álljanak, hogy a kapus ne lásson, de mindegy volt, hogy odaálltak vagy sem."

A válogatottban rendszerint Dzsudzsák lövi a szabadokat, de ezúttal átadta a lehetőséget. „Balázs is mondta, hogy eljött az én időm. Most az egyszer azt mondta, hogy próbáljam meg, éltem is vele, de sajnos nem nyertünk."

Szoboszlai arról is beszélt, hogy elég jól sikerült Sallai Rolanddal összehangolódniuk, jó akciókat vittek végig a bal oldalon. A góllövő szerint most az a fontos, hogy lenyugodjanak, és idegenbeli győzelmekkel jussanak ki az Eb-re.