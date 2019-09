A végső pimaszság: álló kapust beesernyőzni

Nem is akárhogy, 150 %-os csúcsdöntés a felkészülés meccsen.

4-0-ra győzött Moldovában kedden, Eb-selejtezőn Törökország, kiváló gólokat szereztek, a meccs legjobbja a duplázó Cenk Tosun volt.

A 28 éves csatár kihasználta a lehetőséget, hogy futballozhatott, a szezonban ugyanis klubja, az Everton négy meccséből csak egyen léphetett pályára, az alsóbb osztályú Lincoln City elleni Ligakupa-meccsen kapta meg az utolsó negyedórát.

Tosun rúgta az első gólt a moldávoknak, nem is akármilyet. Nagy labdát kapott, enyhén hosszan vette át, utána viszont világklasszisként javított: a kifutó kapust beesernyőzte, és nem is könnyű szögből, a levegőből lőtte a labdát a kapuba. Kapust esernyőzni lehet, de álló kapussal megcsinálni, és aztán még gólt is rúgni, az meglehetősen ritka, pengének kell hozzá lenni.

TÜRKIYE 4 - 0 MOLDOVA

Tosun második góljánál egy kipattanót fejelt a kapuba, előtte Deniz Turuc ronaldós szabadrúgása, utána Yusuf Yazici felső sarkos csavarása szórakoztatta a (vendég)drukkereket.

A törökök a franciák előtt vezetik az Eb-csoportjukat, hat meccsből ötöt megnyertek.

