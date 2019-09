Álomkezdés után Szokratisz bakijával indult az Arsenal önmegsemmisítése

Nagyszerűen kezdte az Arsenal a Watford elleni angol labdarúgó-bajnoki mérkőzést. Unai Emery edző idegenben játszó csapata a duplázó Aubameyang főszereplésével bő fél óra után már kétgólos előnyt szerzett, a gaboni csatár előbb a 21., majd a 32. percben is betalált.

Watford-Arsenal: 2-2

A szünet után viszont jelentős fordulat állt be a mérkőzésen. A hazaiak bátrabb letámadása látványosan zavarba hozta az Arsenalt, és a vendégek pár kisebb könnyelműség után az 53. percben elkövettek egy akkora hibát, amit már góllal büntetett az ellenfél.

Szokratisz a saját kapuja előtt, az öt és feles jobb sarkánál állva próbálkozott meg egy okosnak tartott rövid passzal, ami nem bizonyult nyerő ötletnek, ugyanis eladta a labdát, ami Tom Cleverley elé került, ő pedig 10 méterről nem hibázta el a helyzetet.

A Watford a góltól még lelkesebb lett, az Arsenal pedig még zavarodottabb. Hiába változtatott Unai Emery gyorsan hármat is, ez sem segített a vendégeken, nem úgy a Watfordon Quique Sánchez Flores cseréje. A watfordi edző a 63. percben küldte be Roberto Pereyrát, aki a 83. percben előbb kiharcolta, majd be is rúgta az egyenlítést érő büntetőt.

A tizenegyest David Luiz szabálytalansága miatt ítélte meg a bíró, miután a brazil védő térden rúgta ellenfelét. Az egyenlítést követően a hazaiak akár a győzelmet is megszerezhették volna, ám a helyzeteik kimaradtak, így a meccs 2-2-es döntetlennel ért véget.

A döntetlen egyértelműen vereséggel ér fel a BL-indulást jelentő helyekért folyó borzasztó kemény harcban, ami pedig az esetleges bajnoki álmokat illeti, attól már szinte szeptember végére elköszönhetnek a Liverpooltól máris 7 ponttal leszakadó Arsenal szurkolói.



EPL 5. forduló, vasárnapi mérkőzések

Tabella