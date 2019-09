Felfedezték az új Neymart

Csak október legvégén tölti be a 17-et, de eddig ő a Barcelona új szezonjának sztárja a spanyol futballbajnokságban: Ansu Fati berobbant a felnőttcsapatnál. Mozgása, stílusa Neymarra, a PSG világsztár braziljára emlékeztet, akit a nyáron nem tudtak visszaszerezni Párizsból, ám épp ez nyithat utat a tehetségnek. Mire viheti a gyerekfutballista?

Három meccsen összesen 116 percet játszott eddig a Barcelonában a 16 éves Ansu Fati. Ennyi idő alatt lőtt két gólt és adott egy gólpasszt.

A szezon első hazai bajnokiján, a Betis ellen láthattuk először, 12 perccel a vége előtt állhatott be.

a Betis ellen láthattuk először, 12 perccel a vége előtt állhatott be. Osasunában már megkapta az egész második félidőt, és becserélése után hat perccel gólt fejelt.

Szombaton, a Valencia ellen kezdhetett, a gólhoz alig kettő, a gólpasszhoz hét perc kellett neki. Egy óra után lecserélték.

Már a Betis-meccsen nyilvánvalóvá vált, hogy van benne valami, Osasunában szerzett egyenlítő góljával

a Barcelona 120 éves történetének legfiatalabb gólszerzője lett.

A Valenciát meg kvázi egyedül rogyasztotta meg alig 10 perc alatt, és lett a spanyol első osztály 90 éves történetének legfiatalabbja, aki gólt és gólpasszt is jegyzett egy meccsen.

Ahogy megrúgta a labdát a góljánál, tanítani való, az asszisztnál meg egy az egyben verte meg a védőjét, mielőtt okosan visszagurított De Jongnak. Nem pont egy 16 évestől várnánk ilyen érett megoldásokat.

Anssumane Fati 2002. október 31-én született Bissau-Guineában, hat évesen került Spanyolországba a családjával, 10 évesen lett a Barca futballistája. A híres akadémián, a La Masián nevelkedett.

Augusztus közepén már pedzegették, hogy felkerülhet az első kerethez. Ernesto Valverde vezetőedző aztán nem sokat habozott, nem csak a keretbe, a csapatba is betette, és már a bemutatkozása után közölte: a felnőttekkel is marad, nem megy vissza az utánpótlásba.

Egy hónappal később már tudjuk, miért. Feltűnése különösen szerencsés úgy a Barcának, mint magának a játékosnak, aki pont a nyáron elszalasztott Neymar helyén szerepelhet, és pont rá emlékeztet.

A Neymar-szappanopera az év át-nem-igazolási ügye volt. Hiába ment a kötélhúzás a brazil jelenlegi klubja, a PSG és a Barcelona között, nem tudtak megállapodni, így a szupersztár maradt Párizsban - ezzel pedig helyet hagyott Ansu Fatinak a Barca bal szélén.

Ha Neymar érkezik, Fati valószínűleg lehetőséget sem kap a nagycsapatban, vagy csak minimálisat, pár perceket. Azt, hogy Neymar jövőjét hogyan befolyásolja Fati feltűnése, nehezebb megmondani, de a jelenlegi helyzetet nézve nem sok oka lenne a Barcelonának, hogy kifizessen 150-200 millió eurót volt klasszisáért. Ha Fati továbbra is hozza magát, Neymarnak sok esélye nincs a visszatérésre. Esetleg másik pozícióba, de az már bonyolultabb sztori.

A Barcelona a Valencia ellen - főleg Fatinak hála - egészen meggyőző volt, aminek különösen azért örülnek a klubnál, mert Messi nem is játszott. Az argentin most épül fel a vádlisérüléséből, az idényben még egy másodpercre sem lépett pályára, de azon már nagy élvezettel agyalnak a drukkerek, hogy mi történik, ha Fatival együtt lesz a gyepen. Nem vakmerő tipp, hogy meg fogják egymást érteni: Fati jobb lábas, a bal oldalon érzi jól magát, Messi balos, középen vagy jobbra szeret mozogni, elméletileg jól kiegészítik egymást.

Fatinak az asszisztja és a góljai mellett a Valencia ellen már trükkjei is voltak, neymaros volt pár átlépése, illetve az esernyője, amit combról dekázva osztott ki a dán válogatott Daniel Wassnak. Jóban van a labdával, látszott ez már persze a bemelegítésnél, meg hát a Barcelonában kevés nem labdazseni futballozik, főleg a támadók között.

Fati megjelenése nem csak a Barcelonának, azon belül a La Masiának is nagy megkönnyebbülés, ugyanis az akadémia a tinisztár előtt legutóbb 2011-ben adott olyan játékost, aki később fix kezdő lett a nagycsapatban: Sergi Robertót. A sok próbálkozás ellenére ugyanis a saját nevelések az utóbbi majdnem tíz évben nem váltak be. Robertón kívül Carles Alena lett még fix kiegészítő ember az előző szezonban, a mostani első négy meccsére viszont teljesen elfelejtette őt Valverde.

A világhírű utánpótlásnevelés erősen befulladni látszott - eddig.

Három meccs persze még semmi, Fatinak most jön csak a neheze. Volt már olyan kis zseninek tartott barcás, akibő annak ellenére sem lett világklasszis játékos, hogy több éven át a felnőtt keret tagja volt, és sokat játszott: úgy hívják, Bojan Krkic. Ő 17 évesen és pár naposan mutatkozott be, hamar gólokat szerzett, újoncszezonját 12 találattal zárta 2007-08-ban, aztán mégis eltűnt: a Barca óta hét klubban próbálkozott, először a Romában, a Milanban, majd az Ajaxban, aztán ment egyre lejjebb, Stoke, Mainz, Alaves, most, 29 évesen a Montreal Impactben van, az amerikai ligában. Jó pár éve már, hogy kiderült, gyerekkora óta pszichés problémái voltak, ez vethette őt vissza leginkább.

Mint minden berobbanó fiatalnál, Fatinál is fennáll az elszürkülés veszélye, de a mozgását látva neki inkább egy sérülés okozhat károkat. Úgy tűnik, Fati fejben rendben van, nem látszik izgulós-görcsölős fajtának. Hozzáállása a pályán szintén Neymaréra hajaz, mármint abból a szempontból, hogy nem fél semmitől és senkitől, belemegy a párharcokba, megpróbálja a cseleket, elvállalja a lövéseket. A Valencia ellen kétszer is célba vette a bal felső sarkot kisebb szólók végén, és csak centiket tévesztett.

A gyerek focistára a következő feladat a Bajnokok Ligájában vár, a Barcelona kedden Dortmundban kezdi a sorozatot egy borzasztóan nehéz meccsen, és még szinte biztosan Messi nélkül - de már valószínűleg Fatival.

Az egyesületnél egyébként a nyáron 2022-ig szóló szerződést írattak alá az új kedvenccel, és azonnal megmozdult a spanyol futballszövetség is, hogy a reménység a spanyol válogatottban játsszon. Eddig semmilyen korosztályos válogatottban nem szerepelt.