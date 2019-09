Rögtön kemény visszavágókkal indul a Bajnokok Ligája

Erős párosításokkal kezdődik az idei futball-BL, kedden és szerdán is el lesznek kényeztetve a rajongók, még ha pár nevet hiányolhatnak is a pályákról. Nagy meccsek várhatóak nélkülük is, két sztárklub először játszik egymással európai kupasorozatban.

Sztármeccsekkel, de rengeteg sztár hiányzásával indul a Bajnokok Ligája 2019-20-as szezonja kedd este. A meccsek nagy részét, ahogy már tavaly is, este 9-kor kezdik, az első körben az összes rangadó ekkor kezdődik. A felhozatalból kiemelkedő párosítások:

Borussia Dortmund - Barcelona, kedd, 21:00

Napoli - Liverpool, kedd, 21:00

Chelsea - Valencia, kedd, 21:00

Paris Saint-Germain - Real Madrid, szerda, 21:00

Atletico Madrid - Juventus, szerda, 21:00

Természetesen lesz még 11 másik meccs, ám a fentiekkel érdemes már a kezdés előtt is kiemelten foglalkozni, ugyanis az ötből három egyfajta visszavágóként is felfogható.

Napoli - Liverpool

Itt van például rögtön kedden a Napoli - Liverpool, ugyanis ők ketten a tavalyi BL-ben is egy csoportba kerültek. Akkor is Nápolyban játszottak előbb, az első meccset 1-0-ra a Napoli nyerte egy utolsó pillanatos Insigne-góllal. A visszavágóra az utolsó fordulóban került sor, a Liverpoolnak otthon nyernie kellett, ha tovább akar jutni a csoportból, az olaszoknak jó volt az iksz is.

1-0 lett egy igen parázs meccsen, valószínűleg Alisson óriási védésén múlt, hogy az angolok mentek tovább, így a végén az egész Bajnokok Ligáját megnyerhették.

A Napolit fűtheti a visszavágás, ott van szinte az összes játékosuk, aki egy évvel ez előtt is ott volt, illetve Carlo Ancelotti edző is. Természetesen a Poolnál is alig változott valami, Szalah, Mané, Firmino készen áll, Jürgen Klopp-pal a kispadon. Sokat ígérhet nekik, hogy kiválóan kezdték a bajnokságot, a Premier League-et száz százalékos teljesítménnyel vezetik, ötből öt meccset nyertek, 15 gólt lőttek, csak négyet kaptak.

A Napolinak erősítenie kell, otthon van már egy szívrepesztő veresége a Juventustól, három forduló után két győzelemmel az ötödikek.

Atletico Madrid - Juventus

A visszavágás itt az Atleticót fűtheti, ők nem is tavaly, hanem idén, az előző kiírás nyolcaddöntőjében találkoztak. Madridban 2-0 lett, kevés esélyt adtak a Juvénak a betonvédelmű, Diego Simeone edzette csapat ellen, de jött Cristiano Ronaldo, rúgott három gólt (3-0), és 3-2-es összesítéssel kiverték az Atletit.

Mostanra az Atleticónál a játékoskeretben, a Juventusnál a kispadon történt nagy változás. Madridból távozott (a Barcelonába) Antoine Griezmann, de a helyére érkezett a portugál futball nagy reménysége, Joao Felix - 120 millió euróért ment előbbi, 126 millióért jött utóbbi, a nyári átigazolási szezon két legnagyobb üzletét bonyolították.

A Juvénál Max Allegrit öt év után elküldték, leginkább amiatt, mert nem nyerte meg a BL-t, csak két döntőt sikerült összehoznia. Maurizio Sarri, a láncdohányos edző érkezett a helyére, akivel már nem hibátlan a csapat a bajnokságban, a hétvégén csak 0-0-ra végeztek Firenzében, az ellenségnek mondható Fiorentinával.

Az Atleti tökéletes, 3 meccs, 3 győzelmes rajt után szintén botlott szombaton, 2-0-ra kikapott, így már nem vezeti a spanyol ligát.

Pozitív, hogy szerdán ott lesznek a pályán a sztárok, kiemelkedik a portugálok, Cristiano Ronaldo és az utódjának beharangozott Joao Felix csatája.

Paris Saint-Germain - Real Madrid

Jóval kevesebb csillag lesz ugyanis a harmadik revánssal kecsegtető meccsen, a PSG - Real Madridon. Az ő történelmükben kicsit tovább kell visszamennünk, de csak egy szezonnal előbb, a 2017-18-as kiírásban meccseltek, a nyolcaddöntőben.

A nagy reményekkel és Neymarral Madridba utazó PSG simán kikapott 3-1-re, aztán a visszavágót - már a sérült Neymar nélkül - szintén elveszítette 2-1-re, a spanyolok simán kiütötték őket. (És meg is nyerték a Bajnokok Ligáját a végén, zsinórban harmadszor.)

A sztárok összecsapása most elmarad: a PSG-ből Cavani és Mbappé még lábadozik augusztusban összeszedett sérüléséből, Neymar pedig eltiltott, 2 meccset kell kihagynia, mert tavasszal a pálya mellett és a közösségi médiában balhézott, amikor kikaptak a Manchester Unitedtől.

A Realt egészen ritka sérülési hullám sújtja az új erőnléti edző nyári érkezése óta, kényszerpihenőn van: Marcelo, Modric, Isco és Asensio. Hozzájuk csatlakozik az eltiltás miatt hiányzó csapatkapitány, Sergio Ramos és Nacho.

A PSG-nél az újonnan érkezett Mauro Icardinak kellene pótolnia a sztárokat, a Madridban lesz Benzema, mint szinte mindig, mellette az új igazolás, Luca Jovic is bemutatkozhat a BL-ben.

A francia bajnokságot a PSG természetesen vezeti - bár az első meccsét elvesztette -, a Real annak ellenére is harmadik otthon, hogy kissé botladozva kezdett, két győzelem mellett két döntetlenje van.

Borussia Dortmund - Barcelona

A kedd legnagyobb meccsének tűnik a Bundesliga-második és a spanyol bajnok összecsapása, itt nincs rivalizálás, emberemlékezet óta nem találkoztak. Még a múlt évezred vége felé, 1998-ban játszották az 1997-es, oda-visszavágós Európai Szuperkupa-döntőt Rivaldóval, Figóval, Chapuisattal, Rickennel a pályán: a Barca nyert 2-0-ra otthon, Dortmundban az eddigi egyetlen BVB-Barca 1-1 lett.

1998 January 8. Barcelona 2 Borussia Dortmund 0 UEFA Super Cup

Most először sorsolták össze őket a futballtörténelemben, illetve akadtak össze európai kupasorozatban, vagyis igazi ritkaság a rangadójuk.

Super Cup 1997, 2nd game Borussia Dortmund - FC Barcelona - 1:1

A BVB nagy hazai formában várja a meccset, a Bundesligában négyből háromszor győztek, ebből kétszer hazai pályán, 5-1-re és 4-0-ra, utóbbi a hétvégi, Bayer Leverkusen elleni meccs végeredménye.

Természetesen gólt lőtt ekkor is Paco Alcacer, akit egy éve épp a Barcelonától szereztek meg, és a szezonban - a spanyol válogatottal játszott meccseit is számítva - 8 meccsen 10 gólja van, amikor pályára lépett, betalált. 38 meccsen 26 gól a mérlege eddig a Dortmundban.

A Barca ellenben erősen akadozott eddig az idényben, a spanyol ligában négyből csak kétszer győztek, mindkétszer hazai pályán, ott viszont meggyőzően, 5-2-re. A szombati sikerben már nagy része volt új felfedezettjüknek, a 16 éves Ansu Fatinak, akit Dortmundban is a kezdőbe várnak. Ha minden igaz, ott lesz mellette Luis Suarez, aki szombaton csereként is duplával tért vissza sérülésből és Antoine Griezmann.

Szinte biztosan csak a kispadon kezd Lionel Messi, ő a szezonban még egy percet sem játszott sérülése miatt. Dortmundba már elutazott a kerettel, de az sem lenne meglepő, ha végül a meccskeretből kimaradna. Az év egyik legnehezebb mérkőzésére készülnek, nullkilométeresen lehet, hogy inkább megkíméli Ernesto Valverde edző.

Chelsea - Valencia

Talán egy minifokkal a másik négy meccs alatt, de kiválónak ígérkezik ez az angol-spanyol rangadó is. A Chelsea új edzővel, Frank Lamparddal érkezik, akivel kirívó mérleget hoztak össze eddig a Premier League-ben: 5 meccs, 2 győzelem, 2 vereség, 1 iksz, 11 lőtt és 11 kapott gól, 6. helyezés.

Miért is kirívó? 11 gólnál csak a 13. helyen álló Norwich kapott többet - 12-t -, még az utolsó három, kieső helyen álló klub is megúszta eddig maximum 10 kapott góllal. 11 gólnál többet pedig csak az első két helyen álló Liverpool és Manchester City rúgott.

Lampardnál több gólt - 303-at - középpályásként valószínűleg nem szerzett senki, mintha az látszana, edzőként is inkább csak a támadásra koncentrál, de az biztos, ha akarja is, a védekezést nehezebben sikerül összeraknia.

A Valencia azzal került be a hírekbe, hogy három forduló után hiába álltak úgy, mint a Barcelona, múlt héten az elnök kirúgta Marcelino edzőt, majd az újjal, Albert Celadesszel szombaton 5-2-re kikaptak Barcelonában. A csapat szimpátiatüntetést tartott a volt edző mellett, ami persze nem hatja meg Peter Lim tulajdonost, Celadesszel utaztak Londonba. A bajnokságban négy meccsen ők 5-öt rúgtak, 7-et kaptak, így a Chelsea-Valencia is sokgólos meccsnek tűnik.

Bajnokok Ligája, az 1. forduló meccsei A keddi program: A keddi program: E csoport: SSC Napoli (olasz)-FC Liverpool (angol) 21.00 Salzburg (osztrák)-Genk (belga) 21.00 F csoport: Internazionale (olasz)-Slavia Praha (cseh) 18.55 Borussia Dortmund (német)-FC Barcelona (spanyol) 21.00 G csoport: Olympique Lyon (francia)-Zenit (orosz) 18.55 Benfica (portugál)-Leipzig (német) 21.00 H csoport: Chelsea (angol)-Valencia (spanyol) 21.00 Ajax Amsterdam (holland)-Lille (francia) 21.00 A szerdai program: A csoport: Club Brugge (belga)-Galatasaray (török) 18.55 Paris Saint-Germain (francia) - Real Madrid (spanyol) 21.00 B csoport: Olimpiakosz (görög)-Tottenham Hotspur (angol) 18.55 Bayern München (német)-Crvena zvezda (szerb) 21.00 C csoport: Dinamo Zagreb (horvát)-Atalanta (olasz) 21.00 Sahtar Donyeck (ukrán)-Manchester City (angol), Harkiv 21.00 D csoport: Bayer Leverkusen (német)-Lokomotiv Moszkva (orosz) 21.00 Atlético Madrid (spanyol)-Juventus (olasz) 21.00

(Borítókép: Mohamed Szaláh és Jürgen Klopp a BL-döntő után 2019 június 1-én - fotó: Jose Breton / NurPhoto / Getty Images)