Inter–Slavia Praha, Lyon–Zenit: élőben a BL-szezon első két meccse

Internazionale–Slavia Praha

Az Inter hosszabb kihagyás után tavaly tért vissza a Bajnokok Ligájába, idén pedig már a Serie A-t vezetve kezdhetik meg sorban a második kampányukat, a BL-ben 2007 óta először szereplő Slavia Praha ellen. Az Inter tavaly az Európa Ligába került a csoportkör után, miután két későbbi elődöntős, a Tottenham és a Barcelona megelőzte őket, idén sem lesz könnyebb dolguk, a Barcelona most is ellenfél, és ott van még a Borussia Dortmund is. Az Inter sorban három győzelemmel kezdte a szezont Antonio Conte irányításával, vagyis elég jó formában vannak, és ez akár így is maradhat, hiszen a cseheknek nem annyira megy a BL-ben, a legutóbbi 17 meccsükből csak 3-at nyertek meg.

Internazionale–Slavia Praha közvetítés

Lyon–Zenit

Tavaly mindkét csapat ott volt a legjobb 16 között, csakhogy a Lyon a BL-ben, a Zenit viszont az EL-ben érte el ezt az eredményt, és alighanem idén szintet lépnének az oroszok, akár egy jó kezdéssel. Négy éve egy csoportban szerepelt a két csapat, akkor mindkét meccset a Zenit nyerte, ami jól mutatja, hogy oda kell rájuk figyelni. Sok gólt hozhat a meccs, a Zenitnek bátran kell indítania, a Lyon pedig elég bizonytalan hátul egyelőre a szezonban, ráadásul tavaly minden hazai meccsük 2-2-es döntetlennel ért véget a BL-csoportkörben.

Lyon-Zenit közvetítés