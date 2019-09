Szoboszlai első BL-meccsén betalált, kikapott a Liverpool

A BL-címvédő Liverpool a hajrában két gólt szedett be Nápolyban, ami érzékenyen érintheti a folytatásban, mert a Salzburg szédítő játékot mutatott be. Reus kihagyta a büntetőt, a Dortmund nem tudta verni a Barcelonát. A Chelsea vereséggel is startolt.

E csoport: Salzburg-Genk 6-2, Napoli-Liverpool 2-0

Az osztrák bajnokságban száguld a Salzburg: 7 meccsen 34 gólig jutott. Majdnem ötös a gólátlaga. A csapat átmentette káprázatos formáját a Bajnokok Ligájára, ráadásul a belga Genk ellen egy félidő alatt rúgtak ötöt. Osztrák nem volt a gólszerzők közt, mert a 19 éves norvég Haland neve mellé három találat került. A dél-koreai Hvang és Szoboszlai Dominik volt még eredményes.

Nekünk természetesen a 18 éves magyar teljesítménye volt a legfontosabb. A középpálya jobb oldalán futballozott, egyelőre még kísérletezik vele az edzője, hol képes a legjobb teljesítményre.

2016 novembere után ismét van magyar gól a BL-ben.

Tipikus Salzburg-gól volt amúgy, a belgák szabadrúgása elindult a hazai csapat kontrája, néhány érintésből nyaktörő tempóban értek a kapuhoz, és a bal oldalról érkező beadást Szoboszlai hat méterről egyből a kapuba terelte, Lucumi nem léphetett bele a labdába, a kapus tehetetlen volt.

Nagy kérdés, hogy a Salzburg ezt a tempót és koncentrációt tudja-e tartani hosszú távon, mert akkor meglepheti akár a Napolit, akár a Liverpoolt. A Genk nem lebecsülendő klub egyébként, Kevin de Bruyne náluk nőtt fel, oda igazolt Paintsil a Fradiból, aki most a sérülése miatt nem lehetett a pályán. A legutóbbi bajnokin a félidő vége előtt le kellett cserélni.

Szoboszlait is lecserélték, és kár volt azért, hogy egy sárgát is kapott előtte, mert nem hagyta el elég gyorsan a pályát. 6-2 lett a végeredmény.

A címvédő Liverpool élvezetes meccset játszott, de az utolsó 10 percig csak helyzetek voltak. A Pool tavaly kikapott Nápolyban, most is. Most nem is egy, hanem két góllal. Callejon a 80. percben kiharcolt egy tizenegyest, amit Mertens gólra váltott. Nem könnyen, mert a kapus beleért, de Adrian kezéről bepattant a labda.

A 92. percben van Dijk hibája után Llorente biztosította be az olaszok sikerét. Carlo Ancelotti felülmúlta Jürgen Kloppot.

F csoport: Internazionale-Slavia Praha 1-1, Barcelona-Dortmund 0-0

A Slavia egyáltalán nem csak túlélni szerette volna az Inter elleni meccset, hanem megszerezte a vezetést, és majdnem meg is nyerte a meccset. A hosszabbításban azonban kaptak egy gólt, így döntetlen lett.

A csoport rangadója kisebb csalódást okozott, mert ugyan a második félidőre felpörögtek a csapatok, gólt nem láttunk. A legközelebb Marco Reus állt ehhez, de még büntetőt sem sikerült értékesítenie. Sanchót buktatta nem igazán veszélyes helyzetben Semedo, a jogos büntetőt kapásból megítélte a játékvezető.

Reus állt oda, Marc André ter Stegen a vonalon ugrált, a bíró figyelmeztette a szabályokra. Reus nekifutott, laposan bal kézre lőtte, a német kapus azonban egy gyors vetődéssel beleért a labdába. Úgy perdült fel a kezéről, hogy a berobbanó Reus azt hitte, eléri, és javíthatja a hibáját, de a kapus egy hanyag mozdulattal elkapta a labdát.

A becserélt Brandtnak volt egy kapufája, Reusnak voltak még helyzetei, de mind kimaradt. Lionel Messi beállt, Ansu Fatit váltotta. Valami azt súgja, lesz ennek a cserének még szimbolikus jellege.

G csoport: Zenit-Lyon 1-1, Benfica-RB Leipzig 1-2

Ha Gulácsi Péter kapott gól nélkül nem is tudta lehozni a meccset, csapata győzelemmel mutatkozott be. A magyar kapusnak két kifejezetten nagy védése volt. Willi Orbán is ott volt előtte a védelemben. A 69. percben Poulsen készített le gyönyörűen egy felpasszolt labdát, Werner azonnal lőtt, és a jobb kapufa mellé rakta a labdát. A villámgyors csatár 10 perc múlva belőtte a második gólját, a Lipcse pedig jelezte, ott akar lenni a kieséses szakaszban.

A Benfica erejéből csak a szépítésre futotta, erről a magyar kapus nem tehetett.

H csoport: Ajax-Lille 3-0, Chelsea-Valencia 0-1

Az Ajax középpályája kicserélődött a tavalyihoz képest, hiszen de Jong például már a Barcelona játékosa. A hollandok sebessége azonban megmaradt, és a Lille nem tudta ezt felvenni. Két fejesgóllal és egy Martinez-lövéssel tették egyértelművé a sikerüket.

A Valencia úgy tűnik, túl van a múlt heti edzőválságon, amikor a menesztett Marcelino a kupagyőzelemmel indokolta meg eltávolítását. A Chelsea miután hátrányba került, tizenegyest kapott - videózás után láttak meg egy kezezést -, de Barkley a 88. percben elhibázta.

Rodrigóé volt a győztes gólt, egy nehéz labdát rúgott meg jól.

(Borítókép: Szoboszlai Dominik. Fotó: Andreas Schaad / Getty Images)