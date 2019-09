A barcelonai rablásoktól és nemi erőszaktól óvja szurkolóit a Fradi

A növekvő bűnözésre figyelmezteti a Barcelonába készülő szurkolóit a Ferencváros. Csütörtökön kezdi az Európa Ligában a csoportmeccseket a Fradi, és az első ellenfél az Espanyol lesz idegenben.

A klub a honlapján a rossz barcelonai közbiztonságra hívja fel a szurkolók figyelmét. A klub a következőket írta a katalán mindennapokról:

az elmúlt hetekben jelentősen megnőtt az erőszakos utcai rablások száma a turisták által leglátogatottabb helyeken.

Az előző évek hasonló időszakához képest az elmúlt három hónapban a gyilkosságok mellett a nemi erőszak eseteinek száma is drámai növekedést mutat.

A korábban jellemző lopás és zsebtolvajlás helyett szaporodnak az esetenként súlyos sérülésekkel járó erőszakos rablások.

A táskákat, ékszereket, értékes órákat motorbiciklis bűnözők „lerántással”, gyalogos társaik pedig - gyakran csoportos elkövetőként - hátulról „fojtogatással” rabolják el a gyanútlan turistáktól.

Barcelonában az elmúlt időszakban valóban romlott a közbiztonság. Augusztus közepén Ada Colau, a város polgármestere be is jelentette, hogy "biztonsági válsághelyzet áll fenn", miután két súlyos eset is történt. Az egyikben nagyobb harc bontakozott ki Barcelona utcáján, több sebesültet szállítottak kórházba, a másikban pedig egy késes rablás során életét vesztette egy 47 éves dominikai férfi.

A városvezetés ugyanakkor folyamatosan hangsúlyozza, hogy "Barcelona továbbra is biztonságos városnak számít Párizshoz, Londonhoz vagy Rómához viszonyítva."

