Bajnokok Ligája: Brugge–Galatasaray 0–0, Olympiakosz–Tottenham

A Bajnokok Ligájában szerdán az A, B, C és D csoportokban is lejátsszák az első meccseket. A játéknapon két meccs 18:55-kor kezdődik, Club Brugge–Galatasaray és az Olympiakosz Pireusz–Tottenham Hotspur jön először. Ezeket követjük nyomon ebben az anyagban a Sportradar közvetítésével.

A belga Brugge tavaly is eljutott a csoporkörig, de ott nem volt túlságosan sikeres, hat meccséből csak egyet tudott megnyerni, igaz, a Monacót 4-0-ra verte idegenben. Idén az ukrán Dinamo Kijev és az osztrák Linz kiejtésével jutott be a legjobb 32 közé. A török Galatasaraynak is hasonló volt az előző szezonja, eljutott a csoportkörig, de ott csak egy győzelemre futotta neki, nem jutott be a kieséses szakaszba.

A Tottenham Hotspur az előző szezonban a BL-döntőbe verekedte magát, ahol 1-0-ra kikapott a Liverpooltól, az angol csapat nem gyengült meg, a görög Olympiakosz Pireusz ellen kötelező lenne nyernie. A görögök 2017-ben voltak utoljára csoportkörben.

