Szabálytalanul védte Marco Reus büntetőjét a keddi Borussia Dortmund-Barcelona Bajnokok Ligája-meccsen Marc-André ter Stegen Barca-kapus, a bírónak nem tűnt fel, a videóbírót meg nem érdekelte az eset.

Legalábbis mást nem lehet gondolni, mivel a tévében is visszajátszották és kimerevítették, hogy a kapus az előtt lépett el a gólvonalról, hogy a csatár elrúgta volna a labdát. Pedig a játékvezető a tizenegyes előtt fél percen át magyarázta Ter Stegennek a nyáron életbe lépett új szabályt:

az egyik lábának a vonalon kell maradnia, amíg a rúgó játékos a labdához nem ér.

Ter Stegen elmozdult mindkét lábával a vonalról, újra kellett volna rúgatni

Ter Stegen korábban mozdult el, védett, ennek ellenére nem rúgatták újra a tizenegyest.

Épp ellenkezőleg működnek a játékvezetők a kéz megítélésénél. Itt is módosítottak az előíráson, most már minden egyes támadó kezezést le kell fújni, ha véletlen volt, akkor is, a cél, hogy kézzel se közvetlenül, se közvetve ne lehessen gólt szerezni - rendben is van, a bírók lefújják.

Védekezésnél viszont elméletileg nem változott semmi, ha egy játékos, amikor a saját kapuját védi, nem szándékosan ér a labdához, azt lehet vétlennek minősíteni, és tovább lehet engedni a játékot. Csakhogy a gyakorlat azt mutatja, hogy a bírók akkor is befújják a kezet, ha a védő karja természetes testhelyzetben van, tehát a föld felé mutat vagy közelít, nincs messze a törzstől, nem keresi a labdát: ilyen volt a valenciás Daniel Wass kezezése kedden, amikor a Chelsea ellen közelről pattant a végtagjára a labda, és a bíró megadta a büntetőt.

Wass kezezése és Barkley büntetője a Chelsea-Valencia BL-meccsen

Június 1-től változott a cserékre vonatkozó szabály is, most már nem az oldalvonal és a felezővonal találkozásának környékén kell elhagynia a pályát a lecserélt futballistának, hanem az oldal- vagy az alapvonal hozzá legközelebbi pontján. A BVB-Barcán az összes csere a régi rend szerint zajlott. Nyáron még láttunk pár meccset, ahol betartatták a bírók az új csereszabályt, de a BL-ben és a múlt heti Eb-selejtezőkön sem ez volt a helyzet - ez lenne persze a legkisebb gond a futballban.