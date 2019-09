A Ferencváros vezetőedzője, Szerhij Rebrov arra helyezte a fő hangsúlyt a csütörtöki mérkőzés kapcsán, hogy a csapatának a saját játékára kell koncentrálnia, nem kezdhetnek el a jobb játékerőt és gyorsabb tempót képviselő Espanyol után rohangálni. „Hosszú út vezetett idáig, de eddigi ellenfeleinkkel nem tudom összehasonlítani mostani riválisunkat, mivel az Espanyollal még nem játszottunk” – nyilatkozta az MTI-nek.

Erre utalt a csapat kapusa, Dibusz Dénes is, aki megjegyezte, az Espanyol egészen más szintet képvisel, mint amit otthon megszoktak.

Rebrov a keret kapcsán elárulta, hogy Michal Škvarka kivételével mindenki rendelkezésére áll, így a válogatottban megsérült Lovrencscis Gergő is. Az ukrán vezetőedző egyébként 22 éve kellemes emlékeket is szerzett Barcelonában, 1997-ben ugyanis a Dinamo Kijevvel 4-0-ra győzött a Bajnokok Ligájában az FC Barcelona vendégeként, ráadásul azon a találkozón be is talált, ugyanakkor hangsúlyozta, ezúttal más a feladata.

Rebrov egyébként abban a kiírásban a két héttel korábbi, ukrajnai meccsen is betalált a Barcelona ellen, ez itt viszont a barcelonai találata: