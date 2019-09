Extrém nyomás alatt szerzett pontot a Ferencváros az EL-ben

Megszoktuk már a magyar csapatoktól, hogy a nagyobb meccseken eléggé visszafogottan kezdenek idegenben, de ez a Ferencvárosnál egyáltalán nem jelentkezett az Espanyol elleni Európa Liga-csoportmeccsen.

Már az első percekben higgadtan játszottak, és építettek támadásokat. Nem is kellett sokat várni, hogy ennek meglegyen az eredménye, a hatodik percben Zubkov eresztett el egy veszélyes lövést, ami nem sokkal ment mellé. Aztán viszonylag hamar megszületett a Fradi vezető gólja is. Isael ugrott ki a leshatáron, végignyargalt a szélen, majd középre játszott, ahol a hazaiaktól Javi López igyekezett menteni, de a saját kapujába lőtte a labdát (0-1).

A Ferencváros gólja után összekapta magát a hazai csapat, folyamatosan nőtt a nyomás, Dibusznak a 16. percben kellett nagyot védenie egy rövidbe tartó lövés után. A fölény idővel valamelyest enyhült, bár a labda többet volt az Espanyolnál, de a Ferencváros rendre jól zárt vissza, és szervezetten védekezett. A magyar csapat ritkán jutott át az ellenfél térfelére, de akkor megvolt a veszély az akciókban, és nem bonyolították túl a dolgokat.

21 Galéria: EspanyolFerencváros 1-1 Fotó: Albert Gea / Reuters

A 35. perc környékére kezdett igazán nyomasztóvá válni a spanyolok fölénye: sorra jöttek a szögletek, a Fradi a félpályán is alig jutott át. Viszont továbbra is az volt a helyzet, hogy nagyon komoly veszélyt nem tudott kialakítani az Espanyol a Ferencváros kapuja előtt, és ez láthatóan frusztrálta is őket. Egyre többet foglalkoztak a bíróval, David Gallego edző pedig már a kispadot ütlegelte egy elszúrt helyzet után. A szünetig sikerült megtartania az előnyét a magyar csapatnak.

A második félidő első komoly lehetősége is a Fradié volt: az 50. percben Isael kapufára tekert szabadrúgásból, pazar gól lett volna, ha beakad. Volt veszély azért a magyar csapat kapuja előtt is, mert nem sokkal később Vu simán lesprintelte a jobb szélen Dvalit, az akció végén Dibusznak kellett nyújtózkodnia, hogy védeni tudjon. Vu gyorsasága egyébként rendre gondot okozott a védelemnek azon az oldalán.

Iszonyúan beszorult a magyar csapat, körbelőtte a kapujukat az Espanyol, és a 60. percben már nem volt tovább. Egy középre ívélt labdát Vargas kapura fejelt, Dibusz kapufára ütötte, de a kipattanóra odaért az Espanyol játékosa, és közelről bepofozta, ezzel lett 1-1.

Még nagyobb fokozatra kapcsolt a hazai csapat az egyenlítő gól után, és a Ferencváros csak elvétve jutott labdához, minden erejét a védekezésre fordította. Kezdett is fáradni a vendégcsapat, egyre több hiba csúszott be, és egyre többször adták el a labdát. De így is majdnem sikerült megszerezni a vezetést a semmiből, mert a 76. percben Zubkov vette át a labdát a tizenhatosnál kicsit hosszan, úgyhogy a kifutó kapus elől nem tudta továbbpöckölni. Más kérdés, hogy egy perccel később egy kapufa volt az Espanyol válasza.

21 Galéria: EspanyolFerencváros 1-1 Fotó: Josep Lago / AFP

Az utolsó tíz percben sem volt sokat a labda a Fradinál, azonban az Espanyol sem tudott már annyira koncentrálni. Sőt, a végére kijött a magyar csapat a nyomás alól, és időnként egész mutatós megoldásokkal épített támadást. Ez arra volt jó leginkább, hogy menjen az idő. Sikerült is kihúzni a végéig, így a Ferencváros pontszerzéssel zárta az EL-csoportmeccsét azok után, hogy a második félidő nagy részét extrém nyomás alatt játszotta.

A következő ellenfél bolgár Ludogorec lesz, amely 5-1-re verte az orosz CSZKA Moszkvát.

